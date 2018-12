L'Audiència de Barcelona cita Oriol Pujol el 10 de desembre per decidir si l'envia a presó pel cas ITV

L'Audiència de Barcelona ha citat l'exdiputat i ex secretari general de CDC, Oriol Pujol, el 10 de desembre per decidir si ingressa a presó per complir la condemna de dos anys i mig de presó per haver cobrat comissions i haver utilitzat la seva influència política per intentar manipular l'organització de les estacions d'ITV a Catalunya.

Pujol va arribar a un acord de conformitat amb la Fiscalia i es va estalviar el judici amb jurat popular. El pacte implicava una condemna superior als dos anys i, per tant, l'ingrés a la presó, tot i que la seva defensa considera que hi ha arguments per suspendre l'execució de la pena.

Fa una setmana la Fiscalia va descartar aquesta possibilitat i va demanar al tribunal l' ingrés immediat a presó de Pujol. Recorda que l'exparlamentari va ser condemnat per delictes de corrupció i que la lluita contra aquesta mena de comportaments ha de ser una prioritat absoluta, perquè és "un flagell per a la societat i un atac a l'estructura democràtica de qualsevol estat".

La vista es farà a porta tancada. L'Audiència ha convocat una hora després de la declaració de Pujol l'empresari Sergi Alsina, amic seu i també condemnat pel cas, per decidir igualment sobre el seu ingrés a presó.