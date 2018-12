Borrell celebra la sortida dels nacionalistes flamencs del govern de Bèlgica

Qui no es consola és perquè no vol. Així, com diu la dita, és com rep el ministre d'Exteriors espanyol, Josep Borrell, el fet que el govern federal belga hagi hagut de fer fora de la coalició el partit nacionalista flamenc, la N-VA, per la firma de l'acord de l'ONU per a la protecció de migrants i refugiats que s'ha rubricat aquest dilluns a Marràqueix. "Per a Espanya és una bona notícia perquè tenien ministres especialment crítics amb nosaltres", ha dit Borrell en la roda de premsa posterior a la reunió de ministres d'Exteriors al Consell Europeu.

La sortida dels nacionalistes flamencs podria "facilitar la vida", com ha dit el mateix Borrell, al govern espanyol en les seves relacions diplomàtiques amb Bèlgica perquè han sigut diverses les declaracions d'alts càrrecs de la N-VA en suport de Carles Puigdemont i els exconsellers a l’exili. Precisament la setmana passada, el ja exministre de Defensa flamenc, Sander Loones, va criticar la presó preventiva dels presos polítics independentistes: "Tancats durant més d'un any sense ser condemnats. El tribunal espanyol no tracta ni tan sols el seu procés per evitar que el Tribunal de Drets Humans es pugui pronunciar. Ara es veuen obligats a fer una vaga de fam", va subratllar al seu compte de Twitter. "Cap demòcrata hauria de callar sobre això", afegia en el mateix tuit.

Borrell va qualificar les declaracions d'inacceptables i ja va dir que hi hauria resposta per part de l'Estat. Aquest episodi se sumava a la retirada de l'estatus diplomàtic del representant de Flandes a Madrid després d'unes declaracions en la mateixa línia del ministre de Defensa. Per això, la marxa dels nacionalistes flamencs del govern belga podria suposar l'oportunitat per millorar les relacions diplomàtiques amb Bèlgica. “Quant al que afecta Espanya, que aquest partit no tingui carteres ministerials des d'on atacar Espanya ens facilita la vida”, ha dit des de Brussel·les, on es reuneix amb els seus homòlegs europeus. Borrell també ha dit que en la seva últim visita ja anticipava la seva “preocupació per una situació d’incoherència” en l’executiu de Charles Michel entre la N-VA i la presidència del govern.

La sortida dels nacionalistes flamencs té a veure amb la seva oposició al Pacte per les Migracions de l’ONU, que Charles Michel rubricarà aquest dilluns en nom de Bèlgica. Tot i la crisi desfermada per la N-VA a Brussel·les, l’acord que promou l’ONU –i que té entre altres objectius “reduir els riscos i la vulnerabilitats” dels immigrants oferint-los “atenció i assistència”– no és vinculant. Els nacionalistes flamencs han pressionat el primer ministre, Charles Michel, perquè no signés l'acord, ja que, com han fet governs d'extrema dreta com el de Victor Orban o com ha fet Trump, s'hi mostren en contra.