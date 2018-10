El CGPJ veta una representant del Govern en una reunió perquè portava un llaç groc

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha vetat la participació d'una representant de la conselleria de Justícia en una reunió sobre clàusules terra on participaven representants de totes les comunitats autònomes perquè portava un llaç groc. Es tracta de la directora general de Modernització de l'Administració de Justícia, Montse Muñoz, que hi participava a través de videoconferència. Des del Consell li han demanat que es tragués el llaç i com que no ho ha fet han acabat tallant la connexió.

La reunió la presidia el president de l'organisme i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, que és el màxim representant del tribunal que ha de jutjar els líders independentistes per l'1-O. La consellera de Justícia, Ester Capella, li ha enviat una carta expressant la seva "perplexitat i incredulitat" pel que considera una "discriminació per motius ideològics".

Exhibició d'un símbol polític

Fonts del CGPJ consultades per l'ARA expliquen que s'ha pres la decisió de tallar la connexió amb la representant del Govern perquè consideraven que es tractava d'una reunió de caràcter "tècnic" en un "espai neutral" en el qual cap altre participant exhibia cap símbol polític. Segons fonts del departament de Justícia, un membre del gabinet de presidència del CGPJ ha fet fins a tres trucades advertint a la representant de la conselleria que es tragués el llaç i després s'ha tallat la connexió.

En la carta enviada a Lesmes, la consellera de Justícia demana al president del CGPJ "una rectificació immediata" perquè considera que s'ha impedit la participació en una trobada de treball a una "representant legítima" de la Generalitat: "Ens hem assegut a la mateixa taula amb l'objectiu de resoldre els problemes de la ciutadania i millorar el servei públic que compartim. Voluntat de diàleg, tota. Voluntat de deixar-nos humiliar, mai". Capella també recorda a Lesmes que el CGPJ "hauria de protegir l'exercici dels drets fonamentals en lloc d'impedir-los".