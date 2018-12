La CUP crida a iniciar un cicle de "lluita i combat" per guanyar el judici de l'1-O "al carrer"

L'esquerra independentista, encapçalada per la CUP, crida a iniciar un cicle de "mobilització, lluita i combat" de cara al judici contra els líders independentistes al Tribunal Suprem, en paraules del diputat cupaire Carles Riera, que ha donat el tret de sortida a l'acte celebrat al Teatre Poliorama de Barcelona per presentar la campanya 'Alcem-nos!'. Entre el públic ha fet acte de presència la portaveu d'ERC Marta Vilalta, el líder de Demòcrates, Antoni Castellà, i el diputat de JxCat Francesc de Dalmases. Els encarregats de tancar l'acte han estat el regidor de Vic Joan Coma i la històrica militant Blanca Serra, nous portaveus de la campanya. Coma ha demanat fer de la "provocació" del consell de ministres del 21 de desembre un "punt d'inflexió" per iniciar l'onada de protestes.

Mireia Boya, una de les encausades, ha assegurat que a un judici polític "no s'hi va a defensar-se sinó a acusar. A acusar l'Estat". I és que els anticapitalistes tenen poca confiança en el que passi a la sala de plens del Tribunal Suprem, segons ha assegurat l'advocat de Mireia Boya, Carles López, que ha afirmat que els resultats que s'han d'esperar són els del "judici al carrer". "La batalla no la deixem dins de la sala sinó que la fem des del carrer", ha insistit López, que ha pres la paraula després de Benet Salellas, advocat d'Anna Gabriel i Jordi Cuixart. Salellas ha enumerat cadascun dels presos polítics i ha enviat una "abraçada fraternal a Anna Gabriel", a l'exili.

Des de Bèlgica, precisament, han intervingut via videoconferència Valtònyc i Adrià Carrasco, que han animat la ciutadania a començar un cicle de mobilitzacions el 21-D perquè el que farà que "tornem a casa serà la mobilització i la lluita al carrer". "Això no només va d'independència sinó de drets fonamentals", ha destacat Valtònyc, que ha considerat "principis bàsics poder-se manifestar, cantar i votar". També a través d'un vídeo ha parlat l'activista del CDR de Viladecans Tamara Carrasco, que ha recordat que la "repressió política fa temps que existeix". "La lluita que no fem nosaltres no la farà ningú", ha clamat Carrasco, que ha animat la ciutadania a sortir al carrer durant el judici "sempre des de la resistència pacífica i la no-violència".

Des de Suïssa ha intervingut Anna Gabriel a través d'una carta que han llegit l'exdiputat de la CUP David Fernàndez i la periodista Natza Farré. Gabriel ha argumentat l'opció de l'exili per posar-se "a disposició de qui vulgui escoltar un poble que vol autodeterminar-se". "Quins moments, en què el càstig a la dissidència s'eixampla i s'acosta al d'un estat que ha perdut la legitimitat, té por i té ràbia", ha escrit Gabriel. En la mateixa línia, Fernàndez ha assegurat que el Suprem fa seure "tot un poble" al banc dels acusats i ha reclamat "insistir i persistir en la raó democràtica de la llibertat". L'activista ha advertit que "els plans del poder són d'ampli espectre contra el nostre poble" perquè "van amb les llargues". "La sentència que vindrà, que sigui la seva condemna", ha clamat Fernàndez abans de demanar la llibertat per a cadascun dels presos polítics i la tornada a Catalunya dels exiliats.

El passat repressor del franquisme

Boya ha presentat Serra com un exemple de qui va patir la repressió "quan persistia la foscor del franquisme amb la imposició de la monarquia". La mateixa activista s'ha encarregat de recordar que l'ofensiva actual de l'Estat és "com la que va engegar Franco, moguda per un afany de venjança". "Acceptem el compromís per lluitar sense treva contra la causa oberta contra l'independentisme", ha asseverat Serra, que ha afegit que "un cop alçats ja no ens ajupirem més".

Més enllà del judici, els anticapitalistes han volgut posar l'accent en la raó de fons de la judicialització, la negació del dret d'autodeterminació. En aquest sentit, l'exdiputada de la CUP Isabel Vallet ha exposat les línies mestres del "programa d'unitat popular" de l'esquerra independentista i ha reclamat la necessitat d'unir les lluites per l'alliberament nacional, la lluita pels drets socials i la lluita contra el patriarcat. Vallet ha apuntat que l'independentisme "d'arrel popular té capacitat d'obrir un escenari de ruptura amb l'Estat" i que ha de tenir l'objectiu d'obstaculitzar el "pacte autonomista que l'Estat posarà sobre la taula via reforma de l'Estat o via renovació de l'autonomia". "Aquest camí no es pot recórrer si no es qüestiona d'arrel el capitalisme i el patriarcat", ha subratllat Vallet, que ha posat com a punt de partida l'exercici del dret d'autodeterminació. "Aquells que volen humiliar-nos el dia 21 ens trobaran de cara", ha sentenciat.