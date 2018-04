Ciutadans registra un escrit per impedir que el Parlament es querelli contra Llarena

Com ja havia anunciat la setmana passada, Ciutadans ha iniciat aquest dimecres totes les passes per impedir que el Parlament es querelli contra el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, pels seus vetos als candidats de Junts per Catalunya (JxCat) a la investidura. Aquest dimecres, la formació ha registrat un escrit de reconsideració perquè la mesa del Parlament es replantegi la seva decisió de presentar accions penals contra el magistrat. "Roger Torrent es pensa que pot convertir el Parlament en un despatx d'advocats del separatisme", ha assegurat la líder del partit taronja, que considera que el president de la cambra "fa molt temps que no té clar el seu paper" al Parlament, tal com demostra, segons Arrimadas, el seu viatge a Ginebra per denunciar davant diversos estaments de l'ONU la "vulneració dels drets dels diputats" a causa de les resolucions del TS.

En declaracions des de la Fira Alimentària, Arrimadas ha acusat Torrent d'exercir "pressió" contra "aquells que investiguen el que ha passat a Catalunya". En l'escrit registrat per la formació, en nom del número dos del partit, Carlos Carrizosa, Cs considera que la presentació d'una querella en nom del Parlament "confón de manera intencionada l'interès general" amb l'interès "particular del senyor Jordi Sànchez de ser investit".

Arrimadas també s'ha referit a la reunió mantinguda aquest dimecres entre els diputats de JxCat i Puigdemont des de Ginebra, i ha insistit que "Puigdemont no serà president": "Els independentistes hauran d'assumir tard o d'hora la realitat", ha sentenciat.