El Congrés tanca en fals la comissió de la caixa B del PP

El Congrés ha decretat aquest dimarts la fi de la comissió d'investigació sobre el finançament il·legal del PP que va arrencar el maig del 2017 després de constatar la impossibilitat que els grups parlamentaris arribessin a un acord sobre les seves conclusions. Aquesta és la decisió que han pres els membres de la mesa i els portaveus de la comissió en la reunió que han mantingut a porta tancada i a la qual només el PSOE i Ciutadans han acudit amb documents de conclusions.

Però els comissionats no han entrat a fons en l'anàlisi dels documents perquè, segons han informat a Europa Press fonts parlamentàries, el gruix del debat s'ha centrat en la conveniència o no que aquestes eventuals conclusions incloguessin un mandat al Congrés que sorgeixi de les eleccions de generals del 28 d'abril per reobrir la comissió d'investigació.

Així ho proposava Ciutadans en el seu document i també ho ha plantejat verbalment Units Podem durant la reunió. L'objectiu principal d'aquests dos grups era que la comissió es reobrís en la pròxima legislatura per aprofitar la feina d'aquests mesos i acollir la compareixença de l'expresident del govern espanyol i del PP Mariano Rajoy.

'No' a la reobertura

Finalment el president de la comissió, Pedro Quevedo, de Nova Canàries, ha sotmès a votació aquesta qüestió. El resultat ha sigut que el PP, el PSOE, el PNB i Nova Canàries han votat en contra de la reobertura per citar Rajoy, una proposta que ha rebut els vots a favor d'Units Podem, Ciutadans, ERC i EH Bildu.