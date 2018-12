El Consell Fiscal condemna els atacs que s'estan produint a les seus fiscals i judicials a Catalunya

El ple del Consell Fiscal ha condemnat aquest dimecres els "atacs que s'estan produint a les seus fiscals i judicials de Catalunya". A més, en l'escrit que ha emès el consell rebutja "qualsevol tipus de pressió" en l'exercici del servei públic que presten els fiscals i els jutges, i a més, assegura que "la principal perjudicada és la ciutadania".

En el mateix text, també es fa menció dels escrits rebuts pel Consell Fiscal de nombrosos periodistes per la confiscació de telèfons mòbils i ordinadors de dos periodistes d'Europa Press i el 'Diario de Mallorca'. El consell ha manifestat que, tot i que és "sensible a la preocupació" assenyalada en l'escrit, en la seva condició de vocals del Consell Fiscal no els correspon manifestar-se de cap manera, perquè el cas no entra en les seves competències i perquè, recull el text, podrien "interferir en el desenvolupament d'una investigació judicial".