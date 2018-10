El Consell de la República es presentarà el 30 d’octubre al Palau de la Generalitat

La presentació del Consell de la República ja té dia. Serà el proper 30 d’octubre al Palau de la Generalitat. Així s’ha anunciat després d’una reunió a Waterlooo liderada per l’expresident del Govern Carles Puigdemont, juntament amb el president, Quim Torra, l’exconseller de Salut, Toni Comín, i membres del PDECat, JxCat, ERC, Òmnium, ANC i AMI, tot i que sense la presència de la CUP, que ja va anunciar la setmana passada que no hi assistiria. "Es farà al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat el 30 d'octubre", ha anunciat Puigdemont des de l'Hôtel Côté Vert.

En la reunió, que s'ha fet durant el matí, Míriam Nogueras ha representat el PDECat, Sergi Sabrià hi ha anat en nom de la direcció d'Esquerra; Albert Batet, com a portaveu de JxCat; i també hi han participat la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, i l'exconseller de Cultura Lluís Puig. La idea inicial de Puigdemont era convocar els líders de les entitats i els partits per abordar en una cimera la unitat estratègica de l'independentisme, però els recels de diversos dels convidats van fer abandonar la idea a l'expresident. Aquest dilluns la trobada s'ha centrat en el paper que haurà de desenvolupar a partir de la seva presentació el Consell de la República.

Tant Puigdemont com Comín han insistit que la feina prèvia ha estat molt intensa, especialment les darreres setmanes. El diputat d'ERC, que ha estat el més implicat en el disseny, ha subratllat que el Consell és "un instrument imprescindible" pel desplegament de les forces independentistes.

Torra ha admès que espera comptar amb la CUP en el llançament del Consell de la República, tot i que no hagi anat ningú del partit a la reunió a Waterloo. "No m’he cansat mai de dir que [el Consell] ha de comptar amb tota la majoria independentista, inclosos les companyes i companys de la CUP. Esperem que d’aquí al 30 siguem capaços de convence'ls de la necessitat ser-hi", ha subrallat. I ha assegurat que el Consell de la República és una "de les peces clau" per "la implementació de la República". Amb tot, ni Puigdemont, ni Toni Comín, ni Torra han volgut donar més detalls dels propers passos i com es desenvoluparà, ja que prefereixen donar tots els detalls d’aquí al 30 d’octubre.

Segons Torra, el Consell de la República és "una de les peces clau" de la legislatura. Una de les potes del full de ruta destinat a arribar a la independència juntament amb "les institucions catalanes, la societat civil mobilitzada i els discurs polític des de la presó".

President, consell i assemblea

De moment, doncs, no han transcendit gaires més detalls públics dels que ja es coneixien. El Consell de la República és una de les eines amb què JxCat i ERC volen fer arribar el cas català a l'opinió pública internacional. Amb seu a Waterloo, serà presidit per Puigdemont i, a priori, no tindrà cap vincle orgànic amb el Govern, malgrat que s'hagi anunciat que la presentació es farà el dia 30 al Palau de la Generalitat.

En el pla original, acordat durant les negociacions entre formacions polítiques al febrer, s'havia previst que, a més del president, el Consell també tindria tres membres nomenats per JxCat, tres per ERC i un per la CUP, tot i que els anticapitalistes ja han anunciat públicament que no volen participar en un espai que consideren "simbòlic". Les seves principals funcions serien impulsar el debat constituent, assessorar el president de la Generalitat i fomentar aquelles accions que serveixin per avançar cap a la República.

Un altre dels òrgans que s'havien de crear en paral·lel era l'Assemblea de Representants de la República, que hauria d'estar formada per diputats i representants del món local i la societat civil. La seva tasca seria fer el seguiment del Consell de la República i del seu president. De fet, aquesta assemblea hauria de ser l'òrgan encarregat d'escollir el president del Consell cada cop que es renovin els diputats al Parlament.