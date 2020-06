El llenguatge guerracivilista s'apodera del Congrés

El pols obert als Estats Units entre l'administració de Donald Trump i els milers de manifestants en contra del racisme policial després de la mort de George Floyd ha reverberat aquest dimecres al Congrés durant el sisè debat i últim de la pròrroga de l'estat d'alarma, que s'aprovarà gràcies al suport de Cs i el PNB i l'abstenció d'ERC i EH Bildu. Un debat, segons ha fet notar el portaveu del PNB, Aitor Esteban, que ha semblat més de política general que no pas de pròrroga d'aquesta mesura excepcional. L'esquerra ha brandat el discurs "antifeixista", en solidaritat amb les protestes a les portes de la Casa Blanca, mentre que la dreta i l'extrema dreta han tornat a acusar el govern de coalició de tenir tints autoritaris. El llenguatge guerracivilista s'ha apoderat també de la cambra amb la intervenció de Vox, però tant Unides Podem com el PSOE li han recollit el guant i han evocat tant els fronts de la República com les dictadures feixistes i les lluites de la Guerra Civil.

"Estem veient el verí dels Estats Units; no el volem aquí", ha advertit el president espanyol, Pedro Sánchez, durant la primera intervenció, enfront "del verí de l'odi". El líder de l'oposició, Pablo Casado, l'ha acusat de "repartir cicuta mentre parla de verí" i ha tornat a insinuar que estem sota una "dictadura constitucional". Ha establert paral·lelismes entre la moció de censura de fa dos anys i la "moció de censura a l'Estat" que, segons el seu parer, estem vivint en aquests moments. Els decibels encara han pujat més amb la intervenció d'Abascal, que ha acusat el vicepresident segon, Pablo Iglesias, de "voler una Guerra Civil" a Espanya, en resposta a l'acusació que va llançar el líder d'Unides Podem la setmana passada al Congrés, quan va dir que Vox "volia un cop d'estat però no s'hi atrevia".

Però els retrets no s'han aturat aquí. El president del grup parlamentari d'Unides Podem i líder dels comuns al Congrés, Jaume Asens, ha decidit evocar directament els grans dictadors feixistes del segle XX. "Que Franco, Hitler o Mussolini diguessin terrorista a un opositor em sembla normal, però que ho facin vostès...", ha assenyalat en referència a les paraules de la portaveu del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, que va acusar Iglesias de ser "fill de terrorista". De fet, ha reptat Casado a rectificar, mentre Abascal ha defensat públicament Álvarez de Toledo i ha seguit burxant en el tema. Tant ERC com EH Bildu i la CUP s'han declarat "antifeixistes" i s'han solidaritzat amb els manifestants als Estats Units. " Black lives matter", han dit els respectius portaveus enfront del discurs racista de Vox, que considera que el nou ingrés mínim vital provocarà "un efecte crida".

Lastra: "L'equidistància no pot ser la màscara de l'antipolítica"

Les crides de Sánchez a rebaixar la crispació no han causat efecte ni al PP ni a Vox. Però el PSOE també ha optat per carregar durament contra la dreta tot i haver assegurat que no volia entrar en provocacions. La portaveu socialista, Adriana Lastra, ha dit que el PP és avui el "principal agent de desestabilització d'Espanya". I, igual que Sánchez, ha alertat que Espanya "no és de la dreta", com tampoc ho és la bandera. "La bandera és un tros de tela amb 47 milions de fils que representen cada espanyol", ha assenyalat Sánchez, enfront de les crides a penjar la bandera espanyola amb un crespó negre als balcons on es piquen cassoles cada dia a les 21 h en contra del govern espanyol. Lastra ha fet una crida a desemmascarar el discurs de l'extrema dreta i, per còpia, el dels populars. "L'equidistància no pot ser la màscara de l'antipolítica", ha advertit, i ha assegurat que "a tot el món s'estén una vertadera internacional de l'extrema dreta, i qui cregui que pot jugar amb foc es cremarà". "No es pot ser demòcrata sense condemnar l'autoritarisme", ha conclòs enmig d'un fort aplaudiment de la bancada socialista tota dempeus.

Sánchez li ha recollit el guant i l'ha parafrasejat, incidint sobretot en posar al mateix sac Casado i Abascal. " Casado y Abascal, tanto monta monta tanto", ha dit, fent el joc de paraules constantment durant la seva rèplica. " Sánchez, Otegi, Torra y Junqueras, lo mismo da", li ha replicat el líder popular, continuant amb una sèrie de retrets i culpabilitzant la Moncloa de les desenes de milers de morts pel coronavirus. Sánchez, en la línia de Lastra, també ha fet una crida a bloquejar l'insult, a dir un "no rotund a l'odi i l'insult un cop es produeix". I ha fet una defensa dels valors feministes i del 8-M. "El 8-M és la nova conspiració, per a la dreta i l'extrema dreta", ha assenyalat, i ha censurat l'"obsessió" que tenen amb la manifestació, encara que Vox va celebrar el seu congrés aquell mateix cap de setmana. "Casado diu que vivim en una espècie de dictadura constitucional, això és un oxímoron", ha reblat. El president espanyol ha tancat el torn de rèplica dient que és"inútil i perjudicial" instal·lar-se en "l'insult i la provació", però el debat de l'última pròrroga de l'estat d'alarma, tot i ser més plàcid que l'anterior perquè hi havia una majoria més clara a favor del sí, ha evidenciat el gran cisma que hi ha en el si de la política espanyola.