Cospedal renuncia com a vocal de la direcció del PP pels àudios de Villarejo però manté l'escó al Congrés

Primera renúncia de María Dolores de Cospedal arran dels àudios de Villarejo després que el Pablo Casado marqués distàncies amb la que va ser secretària general del PP fins el juliol del 2018. La diputada popular ha anunciat aquest dilluns a través d'un comunicat que dimiteix com a membre del Comitè Executiu Nacional, màxim òrgan de la direcció del PP, d'on era vocal des de la victòria de Pablo Casado arran de l'acord al que van arribar durant les primàries. Amb tot, Cospedal ha decidit de moment mantenir l'escó al Congrés dels Diputats.

En un comunicat, assenyala que ha pres la decisió "per evitar que els atacs que ha rebut els últims dies es facin extensius" al seu partit. En l'escrit torna a assegurar que "mai ha mentit" sobre la seva relació amb el comissari José Manuel Villarejo, avui en presó preventiva. Argumenta que s'hi va reunir perquè, com a secretària general del PP, pensava que la seva "obligació era tenir tota la informació possible sobre els fets que poguessin perjudicar" el seu partit. "Les manipulacions que s'estan fent de les cintes publicades tracten d'oferir una imatge distorsionada de la realitat, són extractes editats que només tracten de perjudicar i danyar la meva imatge personal, una cosa que no vull que s'estengui al PP", conclou en el comunicat.

Cospedal va defensar-se dimarts de la setmana passada als passadissos del Congrés, incident en el fet que no ha mentit a diferència de la ministra de Justícia, Dolores Delgado. El mateix va fer la direcció del PP, tot i que Casado no va manifestar-se fins dijous i va evitar mullar-se de ple per l'ex secretària general. De forma molt inusual dins de la seva hiperactivitat mediàtica, no havia valorat els àudios filtrats per moncloa.com en gairebé quatre dies. Dins del PP fa dies que guarden silenci esperant que Cospedal fes el pas de renunciar a l'escó, però de moment s'ha quedat a mitges i ha renunciat només a la direcció, d'on ja tenia un càrrec minoritari de vocal -lluny del de secretària general que va aconseguir el 2008 i s'ha allargat fins el juliol de l'any passat sota el mandat de Mariano Rajoy.

Una nova tongada de àudios

Cospedal, segons publica la moncloa.com, va ordenar també investigar "les activitats i la vida privada" del germà d'Alfredo Pérez Rubalcaba, en aquell moment ministre de l'Interior. La petició la va fer a través del seu marit, Ignacio López del Hierro, en una conversa gravada per Villarejo. Aquest li havia explicat a la número dos del PP que Alejandro Pérez Rubalcaba era "el punt feble que es pot utilitzar contra el ministre". Aquest "encàrrec puntual", igual que el que estava relacionat amb Javier Arenas, havia de ser un dossier que seria pagat pel PP, segons va dir Ignacio López del Hierro al llavors adjunt al director operatiu de la Policia.

Un gest que "honra" Cospedal

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha evitat respondre si María Dolores de Cospedal deixarà l'escó que manté encara al Congrés dels Diputats al·legant que és una decisió "personal" i que no té res a veure "amb el partit". Egea ha assegurat que aquesta decisió de l'ex secretària general d'abandonar l'òrgan de màxima representació de la formació conservadora -el Comitè de Direcció- és un gest que "l'honra". I ha aprofitat l'avinentesa i ha demanat a l'executiu socialista que actuï amb la "mateixa rapidesa" en el cas de la ministra de Justícia, Dolores Delgado. A més, Egea ha asseverat que espera que "ni Sánchez, ni Ábalos, ni Iglesias tinguin la cara de parlar d'aquest tema" mentre Delgado "segueixi en el consell de ministres".

Preguntat pels periodistes sobre si creia que eren acceptables les pràctiques a les quals va recórrer Cospedal- l'any 2009-, Egea ha respost que "no té elements de judici" per abordar aquesta qüestió i ha manifestat que es remetia "al comunicat". Egea també ha hagut de respondre sobre si era perjudicial o no per al PP que Cospedal mantingués la seva acta de diputada al Congrés. El número dos de la formació conservadora no s'ha volgut mullar en la qüestió, sobre si la deixarà o no, i ha assegurat que és una "decisió personal" i que no té res a veure "amb el partit".

Fonts del PP han manifestat que l'exsecretària general del partit ha anat aquest matí a la seu del partit al carrer Génova, els ha comunicat la decisió a Pablo Casado i des de la formació han dit que ho acceptaven.

Ábalos: "El seu objectiu era obstruir la justícia"

Des del PSOE, el secretari d'organització del partit i també ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha celebrat el pas de Cospedal -tot i que ho considera un "gest menor"- i ha denunciat que l'objectiu de l'ex secretària general era "obstruir la justícia". Ábalos ha furgat en els problemes interns del PP i la relació amb la corrupció però no ha volgut entrar a parlar sobre Delgado. "Em crida molt l'atenció que investigués el president del PP a Andalusa, Javier Arenas, i més em crida l'atenció que ho volgués fer barat. Molt de companyerisme no sembla que hi hagués en algú que ha de garantir la cohesió del partit. Si investigues els teus, què deus fer amb els dels altres partits?", s'ha preguntat.