EN DIRECTE: Jordi Sànchez i Carles Puigdemont conversen en un acte de JxCat

Jordi Sánchez empresonat des del 16 d’octubre del 2017 coincidirà aquest dilluns a través d’una pantalla amb l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. També per videoconferència, l’excap de l’executiu exiliat a Waterloo podrà conversar en directe després d’un any i mig –s’han comunicat a través de tercers o per escrit fins ara– amb el cap de llista de JxCat i exlíder de l’ANC, que ara afronta el judici de l’1-O i està tancat a Soto del Real.

La Junta Electoral Central, seguint la dinàmica de la darrera setmana, ha autoritzat al cap de llista de JxCat, Jordi Sànchez, a participar en un acte polític a partir de les 12 del migdia. Ahir també va oferir una roda de premsa organitzada per l’ACN i l’exconseller Josep Rull, que encapçala la llista a Tarragona, va intervenir en un míting a Reus. El primer va ser Jordi Turull, exconseller i cap de llista a Lleida, que va participar en un acte a la Seu d’Urgell.