DIRECTE: El Parlament reconeix el dret de Puigdemont, Sànchez i Turull a ser investits

El ple del Parlament ha reconegut aquest dimecres el dret de Carles Puigdemont, Jordi Turull i Jordi Sànchez a ser investits després que hagin estat vetats pels tribunals espanyols. Les resolucions, que recorden a l'Estat que l'ONU l' ha instat a respectar els drets polítics, han estat presentades conjuntament per JxCat, ERC i la CUP.

En aquest sentit, els diputats independentistes també han aprovat el compliment de les mesures cautelars del Comitè de Drets Humans de l'ONU arran de la demanda de Sànchez, a qui el Tribunal Suprem va denegar el permís penitenciari per acudir al ple d'investidura. A més, juntament amb els comuns també han reclamat a les institucions de l'Estat que també les respectin.

La cambra catalana, alhora, ha exigit la posada en llibertat de tots els presos polítics amb 71 vots a favor (JxCat, ERC, CUP i comuns) i 20 en contra. Un clam que ha enervat la bancada de Ciutadans, que no ha volgut participar en la votació perquè ha considerat que es tractava d'una "ingerència" al poder judicial.

En el ple també es votaran altres propostes de resolució dels comuns, els socialistes i Ciutadans, que reclamen la dimissió del president del Parlament, Roger Torrent.

JxCat no renuncia a Puigdemont

Durant la seva intervenció, la diputada de Junts per Catalunya Gemma Geis ha avisat, de fet, que el seu grup no renunciarà en cap cas a investir Puigdemont.

Un avís que també s'ha fet seu el diputat de la CUP Carles Riera, que ha anat més enllà i ha demanat que es posi data per a un ple d'investidura que serveixi per fer president Carles Puigdemont. La CUP fa setmanes que tanca files amb la candidatura del número 1 de JxCat, i fins i tot s'ha ofert per entrar a la mesa del Parlament. "Assumirem totes les conseqüències que això comporti", ha afirmat Riera.

Riera ha assegurat que el ple d'aquest dimecres és un pas que no hauria estat "necessari" si l'estat espanyol no hagués "segrestat" la sobirania del Parlament i hagués "vulnerat" els drets dels ciutadans i diputats de Catalunya. Amb tot, Riera s'ha mostrat esperançat que es pugui recuperar "la unitat" de les forces independentistes, tot i que els cupaires creuen que els propers passos que facin JxCat i ERC ho acabaran de "confirmar".

"No renunciarem a la investidura de Carles Puigdemont", ha remarcat Geis, que ha criticat que la repressió per part de l'Estat no hagi només provocat presos polítics i exiliats, sinó que també ha "segrestat els vots dels catalans" impedint per diferents vies que la cambra catalana investeixi fins a tres candidats. Tanmateix, Geis ha avisat que "ni el govern espanyol ni la justícia espanyola podran seguir fent-se l'orni" ja que les instàncies internacionals comencen a retreure'ls l'actuació. "O creuen que les instàncies judicials comencen i acaben a Espanya?", ha preguntat.

El debat arriba amb la investidura bloquejada després que l'empresonament de Jordi Turull frustrés l'últim intent de fer-lo president. JxCat estudia ara els passos que cal seguir i, tal com avança l'ARA, valora tornar a proposar Jordi Sànchez després que el Comitè de Drets Humans de l’ONU hagi instat Espanya a “garantir” els seus drets polítics. Durant el ple, també es debatran propostes de l'oposició, entre elles una de Ciutadans, que demana la dimissió del president del Parlament, Roger Torrent.

Domènech demana no tornar enrere

Davant les veus de JxCat i la CUP que han plantejat recuperar el nom de Carles Puigdemont per la investidura, el líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, ha fet una crida a no tornar a "la casella de sortida". "Pot ser molt apoteòsic, digne, i èpic, però suposa tornar enrere", ha advertit el dirigent dels comuns, que ha opinat que aquest gest només suposaria "més processats i més presos" i quedar abocats a unes noves eleccions. Per això, ha demanat "no tornar enrere" i ha apostat per articular un Govern format per independents "que representin totes les sensibilitats democràtiques del conjunt dels catalans".

Per la seva banda, la diputada d’ERC Anna Caula ha denunciat la repressió i ha enviat un escalf a presos i exiliats. "Estem en una situació d’emergència nacional (...). L’àrbitre és la més pura arbitrarietat", ha expressat, denunciant les ingerències judicials a la política. Ha acusat el govern espanyol de voler fer callar aquells que opinen diferent i ha carregat contra els que li donen suport: el PSC i Ciutadans. Caula ha criticat durament la líder de Cs, Inés Arrimadas, per atiar la divisió a Catalunya. Ha assegurat que la formació taronja, que tant critica la fractura social, és qui l'ha promogut.

Tanmateix, ERC no ha fet referència a la investidura d'un candidat concret sinó que s'ha limitat a defensar els drets polítics de tots els diputats.

L'ANC exigeix investir Puigdemont

Més tard, des dels passadissos del Parlament, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha celebrat que el Parlament aprovi una resolució en defensa dels drets polítics de Puigdemont, Sànchez i Turull, però ha avisat que si això queda en un gest serà una decepció: "El que ha de fer el Parlament és investir Puigdemont"

Arrimadas acusa l'independentisme de votar "una barbaritat"

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha advertit des del seu escó que, més enllà de discpreàncies polítiques, la votació que es realitzarà avui al Parlament és “una barbaritat”, perquè intenta decidir des del poder legislatiu qui surt de la presó. "Què vindrà ara? Que vostès decideixin qui entra a la presó?", ha preguntant Arrimadas, que ha reclamat al "tripartit independentista" que repensi la votació.

“Si surten de la bombolla del procés, veuran que ningú considera Espanya un país dictatorial i totalitari”, ha expressat la líder del partit taronja, que ha argumentat que l’ONU encara no ha donat suport a la causa de Jordi Sànchez. De la mateixa manera, ha recordat que “Puigdemont no és president” i ha indicat que el primer que així ho va evidenciar va ser el president del Parlament Roger Torrent, en “proposar dos candidats alternatius”.

El PSC demana "empatia" als independentistes

Al seu torn, el diputat del PSC Ferran Pedret ha estès la mà als independentistes assegurant que "comprenia" el seu patiment però també ha demanat "empatia" cap als seus simpatitzants i votants, que reben "insults i amenaces" i a les seves seus reben "agressions i actes vandàlics". Pedret ha fet una "crida a la serenor i a la calma" per intentar "destensar el conflicte" i trobar una solució per la via política.

Sobre els alliberaments dels presos, igual que Arrimadas, Pedret ha dit que el Parlament no es pot adreçar al poder judicial sobre què ha de fer, tot i que ha dit que això no treu que es puguin criticar les resolucions judicials. "Les institucions parlamentàries han de ser especialment curoses per raó del paper que hauria de jugar el Parlament en el conflicte polític", ha explicat. "Nosaltres les volem lliures. Hem estat anys intentant advertir de les conseqüències socials i polítiques d’entestar-se en un xoc de legitimitats", ha dit Pedret, asseverant que ja havien avisat del que passaria. Ara bé, ha dubtat que el delicte de rebel·lió del que s'acusa els independentistes sigui l'"adequat" als fets.