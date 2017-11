Rajoy, sobre un possible frau el 21-D: "La legalitat espanyola té prou instruments per votar en llibertat"

[Si veus aquest contingut amb una aplicació en dispositiu mòbil, clica aquí per veure la retransmissió en directe]

Amb l'ull posat en les eleccions del 21-D, el govern espanyol se sotmet a una altra sessió de control al Congrés dels Diputats. Una vegada més, centrada en la qüestió catalana.

Albert Rivera ha preguntat a Mariano Rajoy què farà el govern espanyol per evitar atacs cibernètics que impedeixin que les eleccions del 21-D se celebrin amb total "llibertat i amb garanties", després que ahir el líder popular insistís en al teoria d'ingerència russa sense acusar Putin. El president del govern espanyol ha tranquil·litzat el líder de Ciutadans i ha assegurat que la Constitució i l'aplicació del 155 són instruments suficients perquè els partits es presentin acatant la normativa vigent i perquè els ciutadans votin amb normalitat. "La legalitat espanyola té instruments suficients perquè la gent pugui votar en plena llibertat", ha assegurat.

Més dura ha estat la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, en un cara a cara ja propi de la precampanya del 21-D contra el candidat de Catalunya en Comú, Xavier Domènech. Preguntada sobre la situació a Catalunya, li ha retret que "ser candidat i diputat és compatible però no ho és presentar-se com a comparsa de l'independentisme i al Congrés abanderant la bandera de la democràcia". "3.000 persones han trencat un pacte de govern a l'Ajuntament de Barcelona on habiten 1.700.000 persones", li ha reblat fins a dues vegades.

Domènech ha acusat el govern espanyol de no tenir "cap projecte per a Catalunya i, per tant, tampoc per a Espanya". "Només aplicar el 155, convocar eleccions per veure si els va bé i tornar-lo a aplicar si no les guanyen", ha afegit. Al seu torn, Santamaría ha tornat a incidir pel canvis de Colau a l'Ajuntament: "No sap si hi ha una república a Catalunya quan ERC afirma que és inviable; nega el 155 i no s'atreveix a dir si Puigdemont és el president de la Generalitat quan ho nega la mateixa Carme Forcadell".

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asseverat que el govern espanyol acceptarà els resultats del 21-D i li ha recordat a Carles Campuzano, portaveu del PDECat, que aquells que no respecten les lleis "no estan al govern del Partit Popular, sinó al seu". Campuzano ha assegurat "no quedar-se tranquil", després que alguns dirigents del PP, com Pablo Casado, hagi expressat la possibilitat que es torni a aplicar el 155 en funció dels moviments de l'independentisme si guanyen les eleccions. "No poden impedir la nostra voluntat de llibertat", ha apuntat. A més, ha qüestionat l'actuació de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional l'1-O. Zoido ha contestat que la "humiliació" no l'han produït els cossos de seguretat en el "paripé electoral" de l'1-O, sinó la Generalitat, i ha instat Campuzano ha deixat clar si l'independentisme està disposat a "respectar la Constitució i l'Estatut".

Rajoy s'escuda ara en l'UDEF per negar corrupció

El cara a cara entre Pablo Iglesias i Rajoy s'ha centrat, com és habitual, per la corrupció. De la mateixa manera que va fer la setmana passada la seva portaveu, Irene Montero, el líder de Podem ha preguntat avui per les declaracions del cap policial de la investigació per la Gürtel a la UDEF, Manuel Marocho, que l'acusava "indiciàriament" d'haver rebut diners de la trama. Rajoy ha respost aferrant-se a la resposta que va donar ahir dimarts l'excap de l'UDEF nomenat pel govern de Mariano Rajoy, José Luis Olivera, que va fer mans i mànigues per negar indicis de finançament irregular al PP.

El PSOE torna a mirar cap a una altra banda

Per enèsim cop des de l'aplicació del 155, la portaveu socialista, Margarita Robles, ha tornat a mirar cap a una altra banda i no ha preguntat a Rajoy per Catalunya. Tampoc ho ha fet la seva número dos, Adriana Lastra, a Sáenz de Santamaría. La primera ha fet un incís sobre el frau fiscal, la segona sobre les acusacions de Marocho. La vicepresidenta li ha dit a Lastra que es mengés les seves paraules perquè d'aquí unes setmanes defensarà el mateix quan vegi a molts dels líders socialistes andalusos a judici pel cas dels ERO.

Sobre el frau fiscal, Rajoy s'ha expulsat qualsevol tipus de responsabilitat i ha demanat que qualsevol denúncia es remeti al ministeri d'Hisenda perquè l'equip de Cristóbal Montoro les investigui i ha negat inacció.