EUiA queda fora dels comuns

L'Auditori de Cornellà acull aquest dissabte l'assemblea fundacional d'Esquerra Unida de Catalunya (EUCat), la federació catalana d'Izquierda Unida (IU), per acordar els fonaments d'aquest nou partit. Una formació que quedarà, de facto, integrada a Catalunya en Comú. Així, en el document fundacional, al qual ha tingut accés l'ARA, que està previst que aprovin aquest matí els membres d'aquesta nova formació, explica que EUCat "segueix apostant per Catalunya en Comú com a projecte estratègic unitari de les esquerres transformadores" i, a més, assegura que el partit "treballarà per articular millor Catalunya en Comú al territori i sectorialment". D'aquesta manera, EUCat passa a substituir EUiA en el si dels comuns i la formació de la qual forma part l'actual diputat d'ERC, Joan Josep Nuet, queda automàticament fora de la formació que dirigeix Ada Colau.

De fet, fonts dels comuns asseguren que EUCat ja neix dins dels comuns i que l'assemblea d'aquest dissabte serveix per formalitzar aquesta qüestió. En les eleccions del 10 de novembre, Catalunya en Comú ja no va renovar la coalició amb la seva formació, tal com havien firmat en els anteriors comicis. EUCat neix del trencament entre les dues faccions que integraven EUiA, sobretot per les discrepàncies organitzatives en la relació amb IU i també en clau sobiranista.

Fa mig any, el líder d'IU, Alberto Garzón, va decidir que el seu partit deixava en suspens les seves relacions amb EUiA per la vinculació de Nuet amb ERC i, com a conseqüència d'aquesta decisió, els crítics amb l'actual diputat republicà van crear un nou "paraigua jurídic" del partit a Catalunya per "continuar amb el funcionament de l'organització fins que es recuperi la democràcia interna a EUiA", van explicar en aquell moment a l'ARA fonts del sector crític. Així, el juliol de l'any passat Garzón ja va participar en la primera assemblea que van celebrar els que aquest dissabte formalitzaran la creació d'EUCat. El líder d'IU, de fet, torna a Catalunya aquest matí per participar en l'assemblea fundacional del que serà la federació catalana del partit que dirigeix.

En el document que aprovaran aquest matí, EUCat, de la qual en forma part l'actual portaveu dels comuns, Joan Mena, defensa una solució "en clau federal" al bloqueig polític que viu Catalunya. Defensen que "tots els pobles de l'Estat tinguin dret a decidir lliurement el seu futur", però que la tria no se centri només entre "independència o recentralització", sinó que "s'obri pas una nova proposta d'encaix acordat entre les diferents nacions i regions d'un Estat federal plurinacional, pluricultural i plurilingüe".

A més, el nou partit també presenta IU com un "referent polític a l'Estat" amb qui comparteix "projecte federal, valors i principis". Una relació que posava en dubte l'actual direcció d'EUiA perquè considerava que no es respectava l'autonomia estratègica i política d'EUiA. De fet, quan IU va decidir trencar relacions amb EUiA, el sector afí a Nuet va censurar la decisió i, en un comunicat, van assegurar que representava la "incomprensió del que passa a Catalunya: que Catalunya és un subjecte polític, i que les propostes polítiques per a Catalunya s’han de debatre i elaborar a Catalunya".