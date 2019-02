Elisenda Alamany considera Catalunya en Comú un partit "fallit" però no es planteja fitxar per una altra llista

Elisenda Alamany ja no forma part del grup parlamentari dels comuns. L'exportaveu parlamentària parla d'un partit "fallit", "empetitit" i "que s'ha allunyat dels valors originals" que defensava quan es va engegar el projecte. També el partit, però en roda de premsa des del Parlament ha explicat aquest dimecres que, de moment, manté l'acta de diputada, que la direcció dels comuns ja li ha demanat que abandoni. "No ho descarto", ha explicat, tot apuntant que serà una direcció que prendrà de manera col·lectiva dins la plataforma Sobiranistes que va impulsar el mes d'octubre passat al costat d'un altre dels diputats dels comuns, Joan Josep Nuet.

Precisament el coordinador general d'EUiA l'ha acompanyat en la roda de premsa per explicar que està "completament d'acord" amb les reflexions d'Alamany, tot i que ell ha decidit, de moment, seguir en el grup parlamentari. Nuet ha avançat, però, que s'ha engegat un procés deliberatiu a EUiA per decidir la seva continuïtat tant al grup com al projecte dels comuns. "Fa molts mesos que la direcció del grup coneix la nostra posició, però potser pensaven que no passaria res", ha apuntat.

651x366 Elisenda Alamany i Joan Josep Nuet han criticat durament la direcció dels comuns / NÚRIA JULIÀ / ACN Elisenda Alamany i Joan Josep Nuet han criticat durament la direcció dels comuns / NÚRIA JULIÀ / ACN

Segons Alamany, ha pres la decisió perquè el projecte dels comuns "no mori", malgrat que "ja ho hagin fet les sigles". "No em rendeixo, perquè encara que estiguem en un partit fallit, no em resigno a defensar els valors dels comuns, amb els quals continuo compromesa", ha indicat. A partir d'ara iniciarà un procés de reflexió en què no es planteja "fitxar" per cap altre partit "ni a curt, ni a mitjà, ni a llarg termini".

La diputada no adscrita ha carregat amb contundència contra "el canvi de rumb" dels comuns des que Xavier Domènech va marxar del partit i es va canviar la direcció, amb Ada Colau al capdavant. "Amb el canvi de direcció hi ha hagut un canvi d'ideari i una neteja de persones que hi havien estat des de l'inici, amb acomiadaments sense passar per cap òrgan col·lectiu de decisió", ha remarcat. Pel que fa a les divergències ideològiques, Alamany les ha centrat en la qüestió sobiranista, especialment en l'actitud del partit en relació al judici contra els líders independentistes. "El partit no ha estat a l'altura", ha lamentat, i ha explicat que la defensa dels presos ha sigut "tèbia" al costat de les crítiques a ERC i el PDECat per no haver aprovat els pressupostos: "Mentre jutjaven el govern del nostre país per posar urnes, el principal missatge i objectiu de Catalunya en Comú ha sigut la defensa d’un pressupost del PSOE".

El paper d'ICV

En opinió d'Alamany, Catalunya en Comú s'ha convertit, a Madrid, en la "crossa" del PSOE, i, a Catalunya, en un partit controlat per ICV. A diferència de la claredat amb la qual va parlar d'Iniciativa en la presentació de l'octubre, en aquesta ocasió no ha citat directament el partit, però sí que s'hi ha referit de manera indirecta quan ha recordat que "vells partits" han fet servir l'instrument per presentar candidatures "contra els comuns" en diversos municipis. "A Girona, a Vilanova i la Geltrú, a Manresa, a Sant Boi, a Terrassa i també podria passar a Badalona contra Dolors Sabater", ha lamentat.

"Sempre veiem els mateixos actors com a protagonistes i crec que ha arribat el moment de moure’s", ha defensat. El moviment l'ha deixat, de moment, com a diputada no adscrita i en les pròximes setmanes Sobiranistes decidirà quin és el següent pas que, a priori, no hauria de passar per les llistes de cap altre partit polític.