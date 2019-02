"L'independentisme té pànic a seure a negociar": Sánchez a TVE, en 10 frases

El president espanyol ha ofert aquest dilluns la primera entrevista a la televisió des que va anunciar la convocatòria d'eleccions generals anticipades per al 28-A divendres. En només tres dies, el PSOE ha engegat una intensa precampanya en què no hi ha dia que el líder socialista no parli. Divendres ja va aprofitar el faristol de la Moncloa per començar a disparar contra el PP, Cs i Vox. Dissabte va encetar la precampanya amb un míting amb Susana Díaz des de Sevilla. Diumenge va ser a Mèrida amb Emiliano García Page, el president extremeny. I avui, després de presidir l'executiva federal del PSOE –que ha accelerat la configuració de llistes per a les generals, en què confia encabir la majoria dels seus ministres–, ha anat fins als platós de la televisió pública.

Dimarts continua amb la presentació de la precampanya davant dels mitjans de comunicació; dimecres presentarà l'avantprojecte de llei del canvi climàtic, que preveu acabar amb les nuclears a Espanya entre el 2025 i el 2035, i dijous presentarà el seu nou llibre, 'Manual de resistencia' (Planeta), el primer que publica un president espanyol en exercici. Resumim l'entrevista a TVE en les deu frases més destacades.

1.- Ciutadans: "Avui he sentit dir a Cs que posaran un cordó sanitari al PSOE. Crec que és important fer pedagogia: els demòcrates ens hem de respectar. Això que diu Ciutadans és excloure, tenir una visió excloent del sistema democràtic [...]. Amb el missatge diu que exclouen milions d'espanyols que voten el PSOE".

2.- Pactes electorals: "No em tanco amb els independentistes, ni amb Ciutadans ni Podem, ni el PP, com he fet en múltiples ocasions".

3.- Aplicació del 155: "El que plantegen [PP, Cs i Vox] és un 155 a nivell nacional, una recentralització d'Espanya [...]. Un dels principals reptes del 155 va ser que fos proporcional. No pot ser que un article tan essencial es faci servir com a arma electoral i de manera irresponsable. El que fan és llançar gasolina al conflicte".

4.- Raó de la convocatòria electoral: "Uns pressupostos ho són tot per governar [...] Si no hem fet més ha sigut per l'obstruccionisme del PP i Cs a la mesa del Congrés".

5.- Judici al Procés: "Si hi ha indults tindran lloc després d'una condemna, i cal que abans hi hagi un informe favorable del tribunal. Hi ha debats que s'han de substanciar quan toca: ara toca respectar el poder judicial i els fiscals, que estan fent una extraordinària feina".

6.- Participació: "Hem de ser conscients que el 28-A votar significarà progressar, i abstenir-se pot significar retrocedir 40 anys".

7.- Catalunya i el relator: "La conclusió és: l'independentisme té pànic a seure a negociar. Des del tuit de Gabriel Rufián de les monedes de plata titllant Carles Puigdemont de traïdor que estan bloquejats. No poden dir que la independència no és possible, no poden reconèixer als elements més radicals que han mentit".

8.- El futur de Borrell: "Crec que Pepe Borrell és un extraordinari ministre i també seria un extraordinari cap de llista a les europees. És una de les persones que té com a candidat natural aquesta condició".

9.- Divisió al PSOE: "Accepto que hi hagi persones al PSOE que discrepin".

10.- Discurs de Casado: "Em sembla perillós que es titlli un president de colpista, il·legítim i ocupa, perquè empobreix la democràcia".