La Fiscalia investiga l'"acció coordinada d'escarni" dels CDR contra els jutjats

El Fiscal Superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha obert una investigació per l'última acció de protesta dels CDR, que dilluns passat van abocar fems i escombraries a tots els jutjats de les capitals de comarca i a la Ciutat de la Justícia, amb lemes com ara "la sentència ja està escrita", en referència al judici de l'1-O al Tribunal Suprem o bé, "volen empresonar tot un poble". El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va demanar que "es depuressin responsabilitats" per l'acció. Ara la Fiscalia parla d'una "acció coordinada" que va servir per fer "escarni" als jutjats i els funcionaris que hi treballen.

El TSJC demana que es depurin responsabilitats contra els CDR que han abocat fems al jutjats

La Fiscalia ha demanat als Mossos d'Esquadra que li traslladin totes les diligències que van fer per identificar els autors dels abocaments i pintades i a la conselleria de Justícia que li certifiqui quan va costar netejar les instal·lacions. També vol que els jutjats afectats manifestessin si algun dels seus treballadors va haver de ser atès o no va poder exercir amb normalitat les seves funcions a causa de la pudor que desprenien els abocaments o si no es va poder prestar algun servei.

Suspensió d'activitats a Valls i Cervera

Segons l'escrit de la Fiscalia, l'acció dels CDR va afectar "el funcionament amb normalitat" de tots els jutjats "que van patir l'escarni". Bañeres destaca de fet que en el cas de les seus judicials de Valls i de Cervera, fins i tot es van haver de "suspendre les activitats programades".

Dimarts passat, la Sala de Govern del TSJC va efectuar un comunicat condemnant l'acció de protesta. En aquest acord es demanava a la Fiscalia que identifiqués i depurés responsabilitats respecte les persones que van "planificar, idear, coordinar i executar els atacs".

Arran de la petició de protecció del TSJC, els Mossos d'Esquadra han reforçat la vigilància als jutjats i des d'aquesta passada nit han activat una patrulla d'agents perquè estigui permanentment davant de les seus judicials.