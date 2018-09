Una marxa per la llibertat i d'homenatge a l'1-O escalfa motors per a la Diada

La Diada reivindica enguany una llibertat concreta i amb noms i cognoms: que deixin sortir els dirigents independentistes empresonats de la cel·la i que deixin tornar els exiliats. Alliberament per als que avui estan sotmesos a l'autoritat judicial per haver defensat precisament la llibertat per decidir, per votar un referèndum, per manifestar-se. Així ho defensen el Govern i el Parlament, que aquesta nit han organitzat una marxa per recalcar aquesta demanda, que servirà per precedir i vertebrar la manifestació de l'Onze de Setembre.

La marxa ha començat a les 20.30 h al Parlament, un cop la cambra ha rebut la Flama del Canigó, i ha acabat a la plaça de Sant Jaume. L'encapçalaven el president del Govern, Quim Torra, i el del Parlament, Roger Torrent. Centenars de persones han anat a les immediacions del Parlament per acompanyar la marxa, al crit d'"Independència" i "Ni un pas enrere", en un ambient tranquil malgrat que s'han escridassat els diputats socialistes quan han sortit de la cambra catalana, sense participar en l'acte institucional. Tampoc Ciutadans ni el PP hi han assistit. Al seu torn, els comuns han esperat l'arribada de la Flama del Canigó, però no han participat en la marxa per la llibertat.

Abans d'arribar al Palau de la Generalitat, la marxa s'ha aturat al Born, on ha tingut lloc la formació de la guàrdia d'honor dels Mossos d'Esquadra, s'ha hissat la senyera i l'Orfeó Català ha interpretat 'El cant de la senyera'. El públic, cada vegada més nombrós, ha escoltat silenciosament: una quietud que s'ha trencat en acabar l'acte al crit de "Som República". Enguany la imatge dels actes institucionals de la Diada són les quatre barres de la senyera tapades amb cinta adhesiva, símbol de la repressió de l'Estat i, especialment, un record de l'aplicació de l'article 155 a Catalunya, que va suspendre l'autonomia i el funcionament de l'administració catalana durant set mesos.

540x306 Acte institucional amb motiu de la Diada el 10 de setembre del 2018 al Centre Cultural Born de Barcelona / ACN Acte institucional amb motiu de la Diada el 10 de setembre del 2018 al Centre Cultural Born de Barcelona / ACN

Un cop els concentrats han arribat al seu destí, la plaça de Sant Jaume, la Flama del Canigó ha entrat fins al Palau de la Generalitat, ha arrencat un emotiu acte centrat a recordar els presos i exiliats. Una gran pantalla ha projectat fotografies de tots ells i una veu en off ha entonat accepcions del terme "Llibertat", però també poemes sobre el concepte. Torra ha sigut aplaudit pels manifestants durant la marxa, però el clam de "President, president" l'ha rebut Carles Puigdemont quan s'ha projectat la seva veu en off llegint versos de Miquel Martí i Pol per la llibertat.

A continuació, el cantautor Lluís Llach ha interpretat la 'Cançó a la llibertat' a la plaça de Sant Jaume acompanyant Marta Carrasco, i la cantant Judit Neddermann ha cantat 'No volem més cops', recordant la repressió als col·legis durant l'1-O, acompanyada de la GiOrquestra de Girona. El públic ha vibrat especialment engrescat amb la projecció de la cançó de Txarango per al referèndum, 'Agafant l'horitzó', en què també han aparegut els rapers Pablo Hasel i Valtònyc.

Finalment, l'acte ha conclòs amb la interpretació d''Els segadors' a càrrec del cor juvenil de l'Orfeó Català, en un acte que s'ha acabat al crit d'"Independència".