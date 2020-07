Zapatero torna a plantejar la incorporació de ministres independentistes al govern de Sánchez

En ple bloqueig de la segona reunió de la taula de diàleg, que s'hauria de celebrar aquest juliol però que encara no té data – el Govern i la Moncloa s'acusen mútuament de no voler convocar-la–, l'expresident de l'executiu espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, continua llançant receptes per, segons el seu parer, desbloquejar el conflicte. Fa alguns dies, en una entrevista a l'ARA amb motiu dels deu anys de la sentència de l'Estatut, va assenyalar que caldria fer un "acte de retrobament per recordar l'1-O" que permeti "curar les ferides" i va apuntar que "la taula de diàleg és l'únic espai per a l'esperança". I aquest dimarts ha insistit en la idea que ja va insinuar a finals de juny d'incorporar ministre independentistes al govern de coalició de Pedro Sánchez. Segons el seu punt de vista, seria una via per desbloquejar el xoc institucional, perquè es podria garantir una "implicació més gran dels representants de Catalunya" a Espanya.

La proposta ja va aixecar polseguera a Madrid quan Zapatero va proposar l'entrada de ministres independentistes al consell de ministres en una entrevista a El Nacional el 28 de juny passat, però aquest dimarts l'exlíder socialista ha refermat la idea i ha assenyalat que "en un futur immediat es podria plantejar". L'expresident espanyol ho ha volgut emmarcar en un debat històric sobre el tema. Al seu entendre, d'altres presidents com Felipe González i José María Aznar ja es van plantejar incorporar ministres de l'extinta CiU. "Un dels problemes de tot el procés de transició democràtica és que no hem incorporat representants de partits nacionalistes, independentistes ara", ha apuntat durant un col·loqui virtual organitzat per Nueva Economía Fórum. Creu que ara això "es tornarà a plantejar com una de les maneres de consolidar i recuperar la bona relació entre Catalunya i Espanya".

Zapatero també ha confiat que el president de la Generalitat, Quim Torra, convoqui eleccions a Catalunya "com més aviat millor". Al seu parer, la data dependrà de com evolucioni la pandèmia del coronavirus. Durant el torn de preguntes del col·loqui, ha sostingut que la independència és "un viatge que no porta enlloc" i que no té "cap fonament de suport constitucional". Confia, així, que "vagi perdent progressivament força", cosa que no vol dir que el conflicte s'hagi tancat.

Partidari de "perfeccionar" el funcionament de la Corona

Sobre el rei emèrit, ha admès que les notícies sobre presumptes irregularitats li generen "disgust" però, en la línia del govern espanyol, ha recalcat que ara qui és el cap d'estat és Felip VI i que ha de ser ell qui exerceixi el paper amb la màxima "autoritat i credibilitat". També en la línia de Sánchez, ha dit que és partidari de canviar la Constitució per "perfeccionar" el funcionament de la Corona.