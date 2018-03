L'Audiència Nacional també declara complexa la causa per sedició i amplia la instrucció un any més

La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha decidit declarar causa complexa la instrucció per la causa per sedició, en la que estan imputats tant l'excap dels Mossos, el major Josep Lluís Trapero, com la intendent Teresa Laplana, i recentment el director dels Mossos cessat pel 155, Pere Soler, i el número dos de Joaquim Forn, el secretari general d'Interior César Puig. Fa seva així la petició de la fiscalia i amplia la instrucció del cas fins als 18 mesos, és a dir, un any més a partir d'ara, fins el 27 de març del 2019.

És el mateix que va fer la setmana passada el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena en la causa que investiga el Govern i els líders sobiranistes pels fets del 20 i 21 de setembre i l'1-O. Així els dos s'asseguren tenir més temps per investigar en dues causes en què assenyalen que estan davant d'una "organització criminal".

El tinent fiscal Miguel Ángel Carballo va fer la petició de declarar complexa la causa en el moment que va demanar la imputació tant de Soler com de Puig, que estan citats a declarar com a imputats per sedició aquest divendres. El ministeri públic podria tornar a demanar una pròrroga de 18 mesos més deu dies abans que expiri el nou termini: el 27 de març del 2019.