L'advocat de l'Estat demana una sentència exemplar per evitar un altre cas Gürtel sense mencionar el PP

L'advocat de l'Estat ha demanat avui en el judici del cas Gürtel que l'Audiència Nacional dicti una "sentència exemplar" perquè no es repeteixin les actuacions comeses pels acusats del cas Gürtel: càrrecs polítics i empresaris. L'advocat, però, no cita en cap moment el Partit Popular com a entitat que es va beneficiar de la trama i hi va participar, a diferència de la fiscal de l'Audiència, que sí que assenyala clarament el partit de Rajoy en la seves conclusions.

L'advocat de l'Estat, que ha xifrat en 15 milions d'euros la defraudació total dels acusats, sí que ha coincidit amb la fiscal en la gravetat dels fets i ha qualificat de "càncer que ha afectat l'administració" l'actuació de la trama.

Així ho ha dit en el seu informe acusatori, en el qual ha assenyalat que "no pot ser que tornin a passar coses com les que van cometre els acusats i que han explicat amb una naturalitat que fa por".

"Ha de ser una sentència amb la qual tot empresari que tingui la temptació de subornar" un càrrec polític "digui «quina por»" perquè recordi les penes imposades als acusats del cas Gürtel; és a dir, que sigui una resolució "exemplar", ha insistit.

El lletrat ha incidit "en la gravetat específica de les conductes per la condició de les persones acusades, especialment l'extresorer del PP Luis Bárcenas, l'exconseller de la Comunitat de Madrid Alberto López Viejo i l'exalcalde de la localitat madrilenya de Majadahonda Guillermo Ortega. "Són persones que van ser triades pels espanyols per exercir càrrecs públics, que se suposava que havien de protegir els interessos generals i no defraudar-los ni robar-los", ha afegit l'advocat de l'Estat.

La fiscal assenyala Ana Mato i el PP

La fiscal Concepción Sabadell també ha finalitzat avui el seu informe recordant que "s'han acreditat fets d'extrema gravetat" en administracions governades pel PP amb els quals els acusats "van atemptar contra l'estat de dret". En el seu tercer dia d'intervenció la fiscal ha reiterat la seva acusació respecte als 37 acusats, entre ells Bárcenas i López Viejo, a qui demana 39 anys de presó per a cadascun, així com el presumpte líder de la trama, Francisco Correa, per a qui sol·licita 125 anys de presó.

Sabadell ha posat de manifest "l'aclaparadora prova documental que s'ha desgranat en el judici" i ha insistit que "els fets que s'han acreditat són d'extrema gravetat no solament per la seva naturalesa i el perjudici que han causat sinó perquè es van realitzar com una manera ordinària de contractació pública en diferents administracions governades pel PP".

Prèviament, la fiscal havia comentat que no se sap encara on són els 4.100.000 euros dels més de 10 milions que Bárcenas va ocultar en comptes bancaris de Suïssa.

També ha fet referència a Jesús Sepúlveda, per a qui demana 15 anys de presó per cobrar comissions per adjudicacions fent valer la seva condició de senador i alcalde de Pozuelo de Alarcón, i de les quals se'n van beneficiar també la seva exesposa, l'exministra Ana Mato, i el PP, a qui reclama 28.468 euros i 328.440 respectivament com a partícips a títol lucratiu.