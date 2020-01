Marchena s'havia compromès a respectar "l'eficàcia" de la decisió del TJUE quan Junqueras ja havia estat condemnat

Oriol Junqueras no sortirà de la presó, no podrà ser eurodiputat ni podrà desplaçar-se dilluns a Estrasburg. Així ho ha decidit el Tribunal Suprem obviant la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE). I això que el mateix Manuel Marchena, president de la sala del Tribunal Suprem que ha jutjat el líder d'ERC, es va comprometre per escrit a respectar el que decretés la justícia europea amb independència que Junqueras ja hagués estat condemnat per sedició el 14 d'octubre passat. "Poso en el seu coneixement que la qüestió prejudicial esmentada continua mantenint interès i vigència per aquest Tribunal Suprem, atès que la resposta del Tribunal de Justícia tindrà eficàcia amb independència de la situació de presó preventiva o penat que afecti Oriol Junqueras".

La firma de Marchena acompanya aquest document amb data del 14 d'octubre mateix i es referia, per tant, directament a la situació de Junqueras. Ara la sala que ell presideix ha decidit que la immunitat que el TJUE considera que té el líder d'Esquerra des del 13 de juny de l'any passat no afecta el procediment que el Suprem ja ha completat contra ell.

En la interlocutòria d'aquest dijous, Marchena es compromet a respectar la doctrina de la justícia europea, però no ara sinó més endavant per a altres casos similars. "La sala fa seva aquesta doctrina proclamada pel TJUE. Serà d'acord amb aquesta doctrina com es resoldran les situacions que, en els mateixos termes o semblants, puguin suscitar-se en el futur", conclou l'escrit que ha fet públic el Tribunal Suprem.