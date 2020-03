Noelia Bail i Conchi Abellán es disputaran les primàries de Podem

La fins ara secretària general de Podem, Noelia Bail, fa el pas i es presentarà a les primàries que el partit impulsa per triar les persones que formaran part de les llistes de la formació –que anirà en coalició amb Catalunya en Comú– de cara a les pròximes eleccions catalanes. Tal com va avançar l'ARA, l'entorn de Bail, destituïda per la direcció estatal de Podem, havia decidit presentar candidatura i l'únic dubte era si ella en seria la cap la llista. Aquest dimarts, s'han fet públics els candidats que s'han postulat i Bail es disputarà les primàries amb l'actual diputada Conchi Abellán, que ja va presentar la seva candidatura dissabte i que compta amb l'aval del líder de Podem, Pablo Iglesias. Sigui com sigui, el partit lila negociarà el seu lloc en la candidatura que presentaran els comuns i que encapçalarà Jéssica Albiach (també militant de Podem).

Els seus no seran els únics noms que podrà triar la militància, ja que s'han presentat un total de sis candidats per encapçalar la llista. A més de Bail i Abellán, són Luisa Martín, Elena Villaoslada, David Membrilla i Hagen Rider, tots ells sense cap càrrec institucional. A banda dels possibles caps de llista, també s'han fet públiques les persones que volen formar part de la candidatura a partir del número 2. Totes elles participaran en la votació interna per escollir els representants del partit lila.

Els actuals diputats al Parlament, Lucas Ferro i Yolanda López, que donen suport a Abellán, són alguns d'aquests noms. També ha fet el pas el fins ara secretari d'organització de Podem, David Clarà, i també un dels impulsors de la ILP sobre la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), Diosdado Toledano. Tots dos donen suport a Bail, que a banda de presentar-se com a cap de llista, també s'ha presentat per formar part del cos de la candidatura que elegeixin els inscrits.

El procés de primàries que ha obert el partit el pilotarà una gestora que capitaneja Rosa Cañadell. Més de la meitat de l'executiva que liderava Bail va demanar fa unes setmanes renovar els òrgans interns del partit. Una petició que va acceptar la direcció de Podem a Madrid i que va portar al cessament de Bail i al nomenament de la gestora fins al mes de maig, quan està prevista una assemblea ciutadana per triar un nou secretari general i un nou consell ciutadà.