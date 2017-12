El PP es concentra a frenar l’ascens de Rivera

Després de la desfeta del 21-D, el Partit Popular ha posat Ciutadans en el blanc dels seus atacs, amb un objectiu molt clar: frenar el partit taronja abans de les eleccions municipals i autonòmiques del 2019. Conscient que l’èxit de Ciutadans a les eleccions a Catalunya pot generar una onada expansiva arreu de l’Estat, els populars intenten assegurar la seva posició a Espanya carregant contra la formació d’Inés Arrimadas i evitant l’autocrítica pels mals resultats electorals del PPC.

Així, el coordinador general del Partit Popular, Fernando Martínez-Maillo, va desvincular ahir Mariano Rajoy de la derrota del PP a les urnes. Tot i que el president del govern espanyol va participar intensament en la campanya catalana, Martínez-Maillo va eximir-lo ahir de qualsevol responsabilitat pels resultats del partit. En una entrevista a la Cadena SER, va assegurar que Rajoy “no s’estava examinant” el 21-D. En el mateix sentit es va expressar el portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, que va dir que “el govern ha fet el que havia de fer pensant en Espanya i no en el PP”.

En canvi, tots dos dirigents populars van criticar la líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, perquè no intentarà formar un executiu constitucionalista a Catalunya. Martínez-Maillo la va acusar de posar “en safata” el govern “als independentistes” si no “ho intenta”, i va insistir en la necessitat que Arrimadas iniciï una ronda de contactes amb altres formacions per fer-ho. Per la seva banda, Hernando va lamentar que el partit taronja “tiri la tovallola” en lloc de “reivindicar la seva victòria”.

Ciutadans va recordar al PP que els números “no sumen” perquè Arrimadas pugui liderar una alternativa de govern, però els populars continuen reclamant que ho intenti. “Sembla que li fa vertigen, com sol passar habitualment a Ciutadans amb les tasques de govern”, va etzibar ahir Martínez-Maillo.

Allau de crítiques

En les últimes eleccions autonòmiques i municipals, la victòria del PP sobre Ciutadans va ser molt clara. També a les generals, tot i el creixement exponencial de Cs a les catalanes del 2015. Però aquesta vegada el PP és conscient que la victòria d’Arrimadas pot suposar una fuga de vots important de cara al 2019. Ho demostren les crítiques que la formació ha rebut des de les seves pròpies files.

La FAES, el think tank antigament vinculat al PP i que dirigeix l’expresident espanyol José María Aznar, va lamentar dissabte que la campanya del PP a Catalunya s’hagués valgut només de l’aplicació del 155 com a principal argument, i va elogiar Ciutadans. La fundació va carregar, concretament, contra la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, que durant la campanya va presumir d’haver “escapçat l’independentisme”. “Sembla que l’independentisme no havia sigut escapçat”, va afirmar l’entitat.

La patacada del PP a Catalunya ha provocat inquietud entre els barons territorials del partit, però la direcció aposta per evitar el debat intern. El secretari d’estudis del PPC, Juan Arza, va anunciar ahir la seva dimissió en considerar que el PP necessita una “renovació urgent” després dels mals resultats a les eleccions. El mateix líder del partit, Xavier García Albiol, va plantejar el mateix 21 de desembre la possibilitat de dimitir a Mariano Rajoy. Aquest, però, va descartar-ho perquè considera que encara és massa aviat per decidir-ho.