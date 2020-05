El PSC suspèn temporalment de militància l'exalcalde de Tarragona pel cas Inipro

El PSC ha suspès temporalment de militància l'exalcalde de Tarragona i actual regidor de la ciutat Josep Fèlix Ballesteros en compliment dels seus estatuts i codi ètic. Ho ha fet almenys fins que s'acabi el procés judicial del cas Inipro, pel qual s'investiga el presumpte desviament de fons dels serveis socials municipals a favor del Partit Socialista d'aquesta ciutat. Ballesteros és a un pas d'anar a judici per aquesta qüestió.

Fonts socialistes citades per l'agència Efe han indicat aquest dijous que no s'ha reunit cap òrgan del partit per adoptar aquesta decisió, sinó que és fruit de l'aplicació automàtica dels estatuts del partit. El codi ètic de la formació estableix que "se suspendrà cautelarment de manera automàtica aquells afiliats sotmesos a un procés penal respecte als quals s'hagi dictat interlocutòria d'obertura de judici oral per delicte relacionat amb la corrupció o delictes dolosos greus". Si finalment hi hagués condemna en ferm, el militant seria expulsat del partit definitivament.

Fonts del PSC de Tarragona citades per l'ACN exposen que aquest mateix dimecres Ballesteros i Begoña Floria –també regidora i investigada pel mateix cas– ja van parlar amb el primer secretari del partit, Miquel Iceta, i amb el secretari d'organització, Salvador Illa, als quals van traslladar la seva baixa voluntària de militants, que va ser acceptada. Tots dos continuaran com a regidors del consistori, ja que el codi del partit els hi permet i ells volen continuar amb l'acta.

Precisament l'alcalde de Tarragona i successor de Ballesteros, Pau Ricomà (ERC), ha criticat aquesta decisió assegurant que li "costa molt entendre" que Ballesteros i Floria continuïn com a regidors. "La decisió és d'ells i del seu partit, però jo no m'hi veig, ni veig a ningú del meu partit en una situació d'aquest tipus", ha manifestat en una entrevista a Tarragona Ràdio. A més, Ricomà ha dit que el fet que un exalcalde s'assegui al banc dels acusats perjudica la imatge de la ciutat.

Uns fets del 2010

A més de Ballesteros i Floria, també seran jutjats l'exregidora Victòria Pelegrín; l'exgerent de l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) Antonio Muñoz; l'excap de gabinet de l'alcalde Gustavo Cuadrado; Alejandro Caballero, contractat per Inipro i vinculat al PSC; José Gallet, administrador de l'empresa Gallet; Enrique Manuel Miró, administrador d'Itinere Serveis Educatius, i Enriqueta Aznar, tècnica de l'IMSS.

El cas, que té com a origen una denúncia de la CUP, gira sobre el contracte subscrit l'any 2010 entre l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) i l'empresa Inipro, que es va prorrogar al marge de la normativa de contractació durant els anys 2011 i 2012. Oficialment, el contracte tenia com a objectiu la intervenció i potenciació de l'associacionisme de població immigrant, però, segons el jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona, aquests treballs no han quedat acreditats en les memòries justificatives i, realment, el que presumptament es portava a terme eren activitats en benefici del PSC.

Ballesteros està investigat per presumpta prevaricació, malversació, alteració de preus en concurs i subhastes públiques, falsedat documental, frau, suborn, tràfic d'influències i abús en l'exercici de la funció pública. Al seu torn, la regidora Floria ho està per suposada alteració de preus en concurs i subhastes públiques, suborn, tràfic d'influències, malversació i abús en l'exercici de la funció pública.