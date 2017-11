Eurodiputats reclamen l'alliberament dels consellers i l'anul·lació de l'article 155

Un grup de 26 eurodiputats de sis grups polítics al Parlament Europeu -dels nou que hi ha- i de diferents estats membres han creat aquest dimecres una plataforma per impulsar el diàleg entre Catalunya i la Unió Europea. Entre els eurodiputats hi ha els eslovens Ivo Vajgl i Tanja Fajon, l'italiana Barbara Spinelli (filla de Altiero Spinelli, un dels pares de la UE), el flamenc Mark Demesmaeker, la sueca Bodil Valero, i l'escocès Ian Hudghton.

Els eurodiputats de la plataforma ha signat un manifest en què reclamen l'alliberament dels consellers que es troben a la presó i dels dos Jordis. "Són presos polítics i han de ser alliberats", ha demanat Vajgl. En el manifest també exigeixen que el govern espanyol anul·li l'article 155 "a través del qual servidors públics escollits democràticament han estat expulsats i les institucions catalanes intervingudes".

El grup, que està obert a noves adhesions d'eurodiputats, reclama un diàleg ara inexistent entre la UE i Catalunya i demana a les institucions europees que facin de "mediadores en el conflicte". En el manifest, els eurodiputats insten al diàleg entre Catalunya i Espanya per a poder celebrar un referèndum acordat.

La plataforma ha estat impulsada pels eurodiputats catalans d'ERC -Jordi Solé i Josep-Maria Terricabras- i del PDECat, Ramon Tremosa.