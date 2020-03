El Parlament redueix al mínim la seva activitat pel coronavirus però no s'atura del tot

El Parlament ha decidit aquest divendres reduir al mínim la seva activitat fins al 27 de març per fer front al coronavirus. No hi haurà compareixences ni comissions ni ponències fins a nova ordre. L'activitat de la cambra, però, no s'atura del tot, han explicat fonts parlamentàries. Es manté el ple de la setmana que ve, però amb un format completament inusual. Per evitar contagis, només hi assistiran 21 diputats dels 135 (proporcionalment a la majoria de l'hemicicle) i només hi haurà un punt en l'ordre del dia: convalidar el decret del Govern sobre l'increment retributiu per a l'any 2020 per al personal del sector públic de la Generalitat. Un diputat de cada grup tindrà el vot delegat de tota la resta. No es descarta del tot celebrar altres plens, però només si estan relacionats amb "la crisi sanitària actual" o en cas que sigui necessari aprovar "mesures d'urgència".

A més, la cambra estarà oberta de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, el mateix horari que tindrà el registre on es presenten les iniciatives parlamentàries. Això sí, s'habilitarà un correu electrònic perquè es puguin presentar aquestes iniciatives —lleis, mocions, resolucions, etc.— a distància. Degut a tots els contratemps que ha generat el virus, la cambra també ha decidit que els terminis establerts per a les iniciatives parlamentàries que actualment estan en tràmit s'amplien 15 dies més.

El Parlament també ajorna tots els seus actes públics, i el seu personal, en cas que sigui possible, farà teletreball. Si no ho és, es decretaran uns serveis essencials per garantir el funcionament de la institució.

Avui a les 12 del migdia s'ha reunit la mesa, l'òrgan director de la cambra, per estudiar com s'ha d'afrontar el virus. En aquesta reunió ja s'han visualitzat algunes de les mesures. Els diputats s'han assegut a més distància entre ells que de costum, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries.

Sense pressupostos

El ple de la setmana que ve era important perquè s'havien d'aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2020, els primers en tres anys. No s'aprovaran, però en aquest cas no pel coronavirus sinó perquè Cs ha decidit impugnar-los davant del Consell de Garanties Estatutàries (CGE). Aquesta decisió, molt criticada pel Govern i els comuns, farà que la votació s'endarrereixi més d'un mes.