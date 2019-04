Pedro Sánchez insisteix: "o el PSOE o el passat"

Si Pedro Sánchez va triar ahir la localitat sevillana de Dos Hermanas per iniciar la campanya electoral del 28-A, escollint la comunitat autònoma on l'avançament electoral decidit per Susana Díaz amb l'objectiu de desvincular-se de la gestió de Pedro Sánchez va acabar amb la primera victòria del tripartit conservador, en el segon dia el president espanyol ha optat per visitar el País Valencià, és a dir, el territori on el seu president, el socialista Ximo Puig, ha optat pel camí oposat al de l'andalusa i ha unit la seva sort i la de l'executiu de progrés valencià a la victòria de Sánchez.

Per guanyar les eleccions i de pas ajudar a la victòria al PSPV, Sánchez, que avui ha visitat Castelló, ha utilitzat dos grans arguments, la por al tripartit "ultradretà", a qui el líder de l'executiu espanyol ha qualificat dels "tres temors", i els efectes dels batejats com "divendres socials" amb els quals el govern socialista pretén seduir els ciutadans.

En la temptativa de sumar el vot progressista, però també el més moderat, Sánchez compta amb l'escorament de Ciutadans i d'un Albert Rivera a qui el cap de l'executiu espanyol ha atribuït un "gran armari, de tantes jaquetes com s'ha posat en aquests anys". En la mateixa línia, el líder del PSOE ha criticat un "nerviós" Pablo Casado a qui ha acusat que "de cada tres paraules que diu, quatre són insults".

Davant aquest escenari, i tal com ja va fer ahir a Dos Hermanas, el full de ruta de Pedro Sánchez sembla clar: simplificar l'escenari i dibuixar dues alternatives, o el PSOE o el tripartit conservador. Una disjuntiva que el dirigent socialista tradueix en "o futur o passat" i "en avançar o retrocedir". "Davant del mar de sigles, és normal tenir dubtes, però entre avançar o retrocedir, el dubte es dissol", ha defensat. I és que entre les files socialistes es respira optimisme, conscients que la promesa del seu líder, que després d'onze anys el PSOE pot guanyar les eleccions estatals, aquest cop és possible.

I també conscients que el principal argument amb què compten el Partit Popular, Ciutadans i Vox és el conflicte territorial, Sánchez ha tornat a intentar marcar distàncies amb el sobiranisme. "Ens diuen que hem pactat amb els independentistes i és mentida, i els pressupostos en són la prova", ha afirmat.

"A mi em coneixen perquè quan dic que no és no [en referència a la seva coneguda negativa a Rajoy]. I per això, no al referèndum i no a la independència", ha insistit el líder socialista, que ha demanat als líders catalans que "siguin valents" i que expliquen als seus votants que la independència "no tindrà lloc i que l'única solució és la Constitució i l'Estatut". I és que per a Sánchez la crisi territorial de l'estat espanyol no és altra que "la despoblació".