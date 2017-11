Puigdemont: "No vull ser candidat d'un partit polític"

El president Carles Puigdemont va assegurar en una entrevista a 'Le Soir' que no vol "ser candidat d'un partit polític". "Vaig dir que estaria disposat a ser candidat si hi hagués unitat, transversalitat", va assegurar Puigdemont: "Hi havia la possibilitat de presentar-me amb un grup de votants, amb el suport d'un 1,5% de l'electoral. Em vaig posar a disposició d'aquesta plataforma, si hi hagués la voluntat de diferents partits polítics d'unir-s'hi". "Només seré un candidat si hi ha una concentració, i només amb el propòsit de bloquejar l'article 155 i frustrar el declivi democràtic causat per l'Estat espanyol", va assegurar el president: "No veig la possibilitat de ser un candidat partidista".

Puigdemont va fer aquestes declaracions el passat divendres, i la decisió dels partits independentistes d'anar en llistes separades va venir després, un cop constatat el 'no' d'ERC a una llista unitària i després de la visita d'Artur Mas i Marta Pascal al president a Brussel·les.

Tot i que l'escenari que es dibuixa per al 21-D és el de tres llistes independentistes, però -el PDECat, ERC i la CUP, els partits volen bastir candidatures que vagin més enllà de les seves sigles. Pel que fa al PDECat -que volia una candidatura unitària encara que fos només amb ERC- explora bastir una llista del president que buscarà integrar el màxim nombre de personalitats de la societat civil, per adquirir la "màxima transversalitat", i també canviarà el nom de la coalició, registrada com a PDECat-Pacte Democràtic.

Durant l'entrevista, Puigdemont també va dir que estaria "disposat" a "acceptar la realitat d'una altra relació amb Espanya" més enllà de la independència. "Sempre és possible! Jo, que sóc independentista de tota la vida, he treballat durant trenta anys per obtenir un altre ancoratge de Catalunya a Espanya!", va insistir: "S'ha fet molta feina sobre això, però l'arribada al poder del Senyor Aznar va aturar aquesta via".