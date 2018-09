Puigdemont a Trapero: "Un policia que fa servir el civisme com a part del seu armament mereix honors i no càstigs"

"Si totes les autoritats públiques interpretessin els drets constitucionals de la nostra societat de la manera en què ho has fet sempre, molts dels problemes que té la societat amb la Constitució no existirien". Amb aquestes paraules es va dirigir l'expresident Carles Puigdemont a Josep Lluís Trapero, en una carta escrita el 20 d'octubre de l'any passat, quatre dies després que l'exmajor dels Mossos declarés a l'Audiència Nacional com a imputat per sedició. Ho publica 'Eldiario.es', que detalla que Puigdemont va demanar a la seva secretària que la carta li fos entregada a Trapero en mà. "Un policia que fa servir el civisme com a part del seu armament mereix honors i no càstigs", sentenciava el llavors president en l'escrit.

En la carta, l'expresident defensa la importància de "saber interpretar l'esperit i intenció de les lleis" i lamenta que s'hagi sembrat "impunement" una ombra de dubte sobre tot el cos dels Mossos d'Esquadra. Puigdemont, que li escriu com a "president i com a ciutadà", li diu a Trapero: "T'he vist defensar el teu deure professional, la teva obligació com a policia judicial i el teu elevat sentit del civisme".

En el mateix sentit, Puigdemont rebutja les càrregues policials de l'1 d'Octubre i parla de les seves filles, que tenen malsons perquè somien que la policia les va a buscar: "Han après de manera traumàtica que a Catalunya teníem una policia completament diferent".