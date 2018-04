Sabrià demana al PSC que rectifiqui el seu suport al 155 si vol acords amb ERC

El portaveu d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, ha demanat al PSC que "rectifiqui" el seu suport a l'aplicació de l'article 155 si vol arribar a acords amb els republicans, tot i que considera "positiu" el to de les últimes intervencions dels socialistes catalans. La setmana passada, el PSC es va desmarcar de Ciutadans a l'hora de demanar la dimissió del president del Parlament, Roger Torrent, i va votar en contra d'aquesta proposta de resolució. A més, el portaveu adjunt socialista al Parlament, Ferran Pedret, va assegurar que té "empatia amb el sofriment" a les files independentistes davant dels últims empresonaments. Per Sabrià, aquests gestos són un "principi de desgel".

"Algun pas s'ha fet en els últims dies", ha afirmat en declaracions a l'agència Efe. Sabrià s'ha fet ressò de la predisposició d'Iceta d'obrir espais de diàleg, però ha deixat clar que, per poder parlar de reconciliació, el PSC hauria de fer "un pas més". "Els demanem una rectificació molt clara, perquè ells són copartícips de l'aplicació de l'article 155; sense aquesta rectificació no podem arribar a acords amb ells en cap cas", ha subratllat el portaveu republicà.

Les picades d'ullet dels socialistes catalans a favor del diàleg, per a Sabrià, "no podran portar a res més si no es desmarquen i admeten que ha sigut un error posar-se al costat del 155, que avala tota la repressió que hem tingut fins ara. Si no són capaços de fer aquest pas, serà molt difícil", ha advertit. Sabrià ha retret, a més, als diputats socialistes el seu "error" al no haver-se "girat" per saludar des dels seus escons els familiars dels presos que van ser al ple d'investidura de dissabte de la setmana passada.

El portaveu republicà també ha aprofitat l'entrevista per fer una crida perquè s'apropin a les files republicanes tots els votants socialistes que "s'avergonyeixen de tot el que ha fet el PSC" donant suport al 155, que "es van sentir agredits" per les càrregues policials de l'1-O i que "no entenen la repressió".

D'altra banda, sobre la proposta llançada pel líder de Catalunya en Comú - Podem, Xavier Domènech, de formar un govern format per independents, Sabrià ha recordat que JxCat i ERC ja han subscrit un pla de govern "molt d'esquerres" que els comuns haurien de valorar. El portaveu republicà ha apostat per formar un "govern republicà molt obert i capaç d'arribar a moltíssims acords amb els comuns", en paral·lel a la configuració del "front ampli" impulsat per Roger Torrent, "en contra de la repressió i el 155".

Per la seva banda, aquest dilluns Domènech ha explicat en una entrevista a ' La Vanguardia' recollida per l'ACN que l'executiu d'independents que proposa hauria de tenir una durada limitada que podria ser de "dos anys" i que no hauria d'optar a la reelecció. Per a Domènech, aquest hipotètic govern hauria d'agrupar "les diferents sensibilitats del catalanisme" i la presidència del qual "hauria d'estar representada per forces progressistes". També hauria d'interpel·lar Ciutadans i el PP, tot i que Domènech creu que "s'autoexclourien d'aquest espai". El líder dels comuns creu que hi ha "moltes motxilles i moltes factures a pagar entre els partits independentistes", i que "a alguns els preocupa més que els diguin traïdors que no pas buscar solucions".