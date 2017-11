Sindicats i entitats denuncien el memorial de greuges pel 155

Entitats socials, culturals i sindicats han denunciat aquest dijous els efectes de l’article 155 i han enumerat un memorial de greuges i conseqüències que estan notant arran de la intervenció de la Generalitat. “Avui volem visibilitzar el que implica el 155”, ha assegurat el portaveu d’Òmnium, Marcel Mauri, que ha avisat que bona part dels efectes es notaran al llarg del 2018. Alhora ha denunciat la “indefensió” de l’administració pública davant el govern espa yol que s’ha agafat com un “xec en blanc” l’aplicació de l’article 155. Ha remarcat que diversos constitucionalistes han afirmat que la interpretació que han fet des de Madrid no és constitucional i que és “il•legítima”. “El 155 no només afecta a les institucions sinó a les entitats i a tota la ciutadania pensi el que pensi”, ha dit. De fet, avui també Podem ha recorregut l’acord del Senat al Tribunal Constitucional.

En l’acte, a la seu d’Òmnium, s’hi han aplegat representants de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, del sindicat del món educatiu USTEC, de la Confederació de Desenvolupament Pau i Drets Humans, i de ServidorsCat, una nova plataforma de servidors públics que s’han organitzat per fer un inventari sobre els efectes del 155. Totes han coincidit en la “incertesa” que provoca l’aturada del pressupost -que han recordat que no està ni prorrogat- i el risc econòmic de moltes entitats davant l’aturada de les subvencions. Uns diners, remarquen, que moltes associacions ja han avançat l’any anterior. Així, han demanat que el 155 es retiri al més aviat possible després de la formació de Govern fruit de les eleccions del 21-D.

Yolanda Hernández, de ServidorsCat, ha assegurat que ara a la Generalitat “mana el PP” -sense haver guanyat les eleccions- i ha enumerat els problemes interns amb què s’han trobat: s’han aturat els projectes de llei amb què s’estava treballant i “costarà molt de recuperar-los” en la propera legislatura; l’aturada de l’acció exteior i la possibilitats que les persones que treballaven a les delegacions acabin a l’atur; la paralització de projectes sobretot culturals; a més de la desaparició del conflicte competencial. És a dir, la Generalitat no té la possibilitat de reclamar les seves competències des del punt de vista legal. També ha explicat que, tot i que no hi ha una ordre explícita des de Madrid, els departaments fan informes resum de que fan en castellà quan els han de remetre al ministeri, “perquè ho puguin entendre”.

Ramon Font, de la USTEC, ha denunciat la voluntat del ministeri d’acabar amb el sistema d’immersió lingüística i l’ombra de dubte que s’ha situat sobre els mestres des de l’1-O, recordant que n’hi ha que han estat denunciats per parlar sobre el que va passar l’1 d’octubre a classe.