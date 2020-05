La Sindicatura de Comptes detecta irregularitats en les subvencions a l'abadia de Montserrat

La Sindicatura de Comptes ha detectat irregularitats en les subvencions públiques que va rebre el 2017 l'abadia de Montserrat. Segons l'informe que s'ha fet públic aquest dimecres, no es va seguir la normativa de contractació pública i es va incomplir el conveni entre l'abadia i el Patronat de la Muntanya de Montserrat (PMM), un òrgan de la Generalitat que presideix Joan Rigol, expresident del Parlament. És la conclusió principal d'un informe que apunta directament a dues subvencions que globalment sumen 2 milions d'euros. A més, la Sindicatura també ha detectat irregularitats en els complements salarials a alguns treballadors -entre ells el gerent- i ha qüestionat 175.000 euros en despeses en festes i festivals de les localitats de la zona perquè, a parer de la Sindicatura, són subvencions directes sense seguir el procediment legal. En la contractació, tota menor durant el 2017 -86 contractes- també s'ha detectat "fraccionament indegut" per valor de 967.298 euros.

Així, la Generalitat, a través del Patronat de la Muntanya de Montserrat (PMM), va atorgar 1,5 milions d'euros a l'abadia per prestar els serveis públics a l’interior de la zona urbana propietat del monestir, tal com estableix el conveni signat entre les dues parts. Ara bé, l'abadia no els va prestar de forma directa, sinó que va subcontractar l'empresa L’Agrícola Regional (participada en un 98% per l'abadia) perquè se n'encarregués. "D'acord amb la llei general de subvencions, només es pot subcontractar una activitat subvencionada, de forma total o parcial, si així es preveu explícitament en la normativa reguladora de la subvenció. El conveni entre el PMM i l’abadia no preveu la subcontractació", remarca l'informe de la Sindicatura, que tampoc no ha acreditat l’existència d’un contracte de prestació de serveis entre L'Agrícola i l’abadia de Montserrat.

El 30 de març del 2018, L'Agrícola va aportar justificants de despesa per valor d'1,6 milions d'euros, tot i que "no hi ha cap evidència que el Patronat verifiqués la despesa justificada". Tampoc queda acreditat el cost que l'empresa assegura haver suportat.

L'altra subvenció important, per valor de 500.000 euros, també la va fer el Patronat per a l’arranjament de la passera, i també de forma irregular, segons conclou la Sindicatura: "Es va fer de forma directa sense seguir el procediment establert en la normativa sobre subvencions". La inclusió de les obres de la passera dins del conveni de col·laboració amb l’abadia excedeix, a més, l’objecte del conveni, "ja que es tracta d’una obra". L'abadia va contractar conjuntament les obres de la passera amb les que va fer a l'aparcament, i la Sindicatura subratlla que una entitat privada com l'abadia "no pot contractar obres en nom d'un organisme autònom administratiu com és el PMM i al marge de la normativa sobre contractació pública".

Per tot plegat, la Sindicatura recomana "adequar els ajuts a l’abadia de Montserrat a la normativa en matèria de subvencions, revisar les justificacions presentades pel beneficiari, requerir la documentació justificativa addicional que calgui i, si escau, iniciar un procediment de reintegrament".