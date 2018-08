Cs demana la compareixença de Batet al Congrés perquè expliqui "què pensa fer el govern d'Espanya" contra el groc als carrers

Ciutadans ha tornat a insistir aquest dilluns que "cal tornar a aplicar el 155 a Catalunya" i ha culpat el govern socialista de "donar ales als separatistes parlant amb ells de no se sap què". En la mateixa línia d'exigir al govern de Pedro Sánchez més mà dura contra l'independentisme, el partit ha presentat també una sol·licitud de compareixença de la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, al Congrés exclusivament perquè expliqui "què pensa fer el govern d'Espanya contra l'ocupació dels espais públics per símbols separatistes".

Així ho ha explicat el secretari general de Cs, José Manuel Villegas, en una roda de premsa a Madrid en què ha recalcat que el seu partit continuarà retirant llaços grocs dels carrers, una iniciativa que va començar la setmana passada. "Continuarem liderant la campanya amb els nostres càrrecs públics i afiliats alliberant i retirant els símbols que només són d'alguns, i farem que es compleixi la llei i les sentències", ha recalcat, i ha assegurat que el govern català no els "acoquinarà" amb l'amenaça de posar-los multes, en al·lusió a la proposta del president, Quim Torra, de sancionar les persones que acudeixin a retirar símbols dels carrers.

SCC anima a denunciar els símbols als ajuntaments

Per la seva banda, Societat Civil Catalana (SCC) ha començat una campanya per esperonar a la ciutadania a denunciar els municipis on hi ha símbols independentistes a la via pública. Així, l'entitat unionista facilita un model de requeriment perquè els ciutadans que ho vulguin puguin denunciar la presència d'aquests símbols a l'espai públic. En un comunicat, SCC justifica aquesta acció perquè creuen que aquesta simbologia "representa una reivindicació secessionista que no preveuen ni la Constitució, ni l'Estatut de Catalunya".

L'entitat s'afegeix, així, a la campanya que va anunciar la setmana passada el PP. El líder del partit a Catalunya, Xavier García Albiol, va explicar que els regidors populars presentarien instàncies a tots els ajuntaments on tenen presència per demanar que es retiressin els llaços grocs de l'espai públic. Tant els populars com SCC justifiquen haver començat aquestes campanyes per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que va prohibir a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès penjar una estelada en una plaça del municipi. A més, Ciutadans també va començar una campanya fa un parell de setmanes per retirar llaços grocs de la via pública, per a la qual va demanar la col·laboració dels seus votants.

L'entitat defensa que, a més de la "il·legalitat d'aquests símbols", els llaços grocs i les estelades també generen "tensió, divisió i ruptura" entre catalans. Per aquest motiu, argumenten que "la via pública ha de ser un espai en el qual regni la convivència, la concòrdia i el respecte" i critiquen que, actualment, els carrers siguin "un escenari que s'han apropiat els catalans que volen separar Catalunya d'Espanya" mitjançant "l'exhibició d'aquests elements i de proclames com «els carrers seran sempre nostres »".

Societat Civil Catalana també lamenta que l'Associació de Municipis per la Independència hagi fet una crida a no acatar la sentència del TSJC. "Es tracta d'una decisió completament irresponsable que contribueix, un cop més, a la desobediència i al foment de la divisió de la societat catalana".