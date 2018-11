El TC admet a tràmit per unanimitat el recurs de Sánchez contra la reprovació del rei al Parlament

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha decidit per unanimitat admetre a tràmit la impugnació del govern de Pedro Sánchez en contra de la reprovació del rei aprovada pel Parlament de Catalunya. El president espanyol va decidir tirar pel dret amb el recurs malgrat l'informe negatiu del Consell d'Estat –no vinculant–. La decisió no implica la suspensió de la resolució perquè quan va presentar el recurs el govern espanyol no va invocar l'article 161.2 de la Constitució. La resolució es va aprovar l'11 d'octubre.

En concret, el Constitucional estudiarà dos punts de la resolució, els C i D. En el primer el Parlament, "en defensa de les institucions catalanes i les llibertats fonamentals, rebutja i condemna el posicionament de Felip VI, la seva intervenció en el conflicte català i la justificació de la violència per part dels cossos policials l'1-O". En segon lloc, la decisió del Parlament de "reafirmar el compromís amb els valors republicans i l'aposta per l'abolició d'una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia". Podeu consultar la providència aquí.

Segons el govern espanyol, es podrien haver vulnerat els articles 1.2, 1.3, 2, 9.1 i 168 de la Constitució, així com els articles 2.4 i 4.1 de l'Estatut de Catalunya. Ara el TC dona al Parlament de Catalunya 20 dies perquè hi formuli al·legacions. L'admissió a tràmit es publicarà tant al 'Butlletí Oficial de l'Estat' (BOE) com al 'Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya' (DOGC).

Diferències d'opinió amb el Consell d'Estat

Segons va explicar la ministra portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, el 20 d'octubre durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, l'executiu entén que la resolució del Parlament és anticonstitucional i "un greu atemptat a la lleialtat institucional", com afirma el Consell d'Estat, que entén, al seu torn, que les mocions tenen una naturalesa netament política i no jurídica. En canvi, la Moncloa considera que la resolució suposa un nou intent d'iniciar un "procés unilateral que desemboqui en la proclamació d'una hipotètica República".

Una de les proves que indiquen que es tracta d'una resolució política, com expressa el Consell d'Estat, és que el govern espanyol no va poder demanar-ne la suspensió perquè no tenia cap efecte vinculant més enllà d'una manifestació política de reprovació de Felip VI.