Tardà aposta per la "desobediència" si fracassa un nou intent de referèndum pactat

Negociar un referèndum pactat i, si no dona fruits, tornar a apostar per la "desobediència". Aquesta és la recepta del portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, que en un fil de piulades ha exposat els pròxims passos que al seu entendre hauria d'adoptar l'independentisme. Tardà diu que està "molt d'acord" amb el plantejament que apunta el president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez, en l'entrevista que publica aquest diumenge l'ARA, en la qual destaca la necessitat de celebrar un "referèndum efectiu".

1. Molt d’acord amb el q diu @jordisanchezp avui al @diariARA Cal fer possible un referèndum efectiu. Fa temps que ho diem i així ho hem manifestat des del faristol del Congrés. — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 29 de julio de 2018

"El 2014 Marta Rovira, Jordi Turull i Joan Herrera van portar al Congrés la demanda per poder fer referèndum. La negativa de PP i PSOE a dialogar el què i el com ens van obligar a desobeir i a autodeterminar-nos l’1-O. Però la feina no l’hem acabat d’enllestir, ni de bon tros", creu Tardà, que proposa tornar a la situació de quatre anys enrere, quan tres representants de CiU, ERC i ICV-EUiA es van desplaçar sense èxit a la cambra baixa a demanar una consulta pactada, mesos abans del procés participatiu del 9-N.

La situació, però, ara és diferent, segons Tardà, perquè el suport a l'independentisme mai havia sigut tan elevat ni s'havia "arribat tan lluny". Per això, el líder d'ERC a Madrid considera que el Parlament de Catalunya hauria de tornar al Congrés a demanar un referèndum acordat que "satisfés totes les parts". "Si no negociessin, si responguessin com el 2014 negant el diàleg, un altre cop desobediència", conclou.