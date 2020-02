Tejeria i Torrent, dos presidents a punt per dissoldre's

–Nosaltres demà. I vosaltres?

–El 18 de març, que és quan s'haurien d'aprovar els pressupostos, però es podria allargar perquè depèn d'un possible recurs...

No calia esperar l'anunci d'Iñigo Urkullu per saber que l'escenari electoral a Euskadi és molt més clar que el català. El PNB convoca eleccions quan més li interessa, les enquestes reforcen la seva victòria i s'estalvia el caos que considera que poden comportar les eleccions catalanes. Aquest dilluns la presidenta del parlament basc, Bakartxo Tejeria, escoltava atentament les explicacions del seu homòleg català, Roger Torrent, que li intentava detallar les múltiples caramboles que pot comportar la convocatòria en diferit d'eleccions a Catalunya.

–Si algun grup demana dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s'ha d'esperar un mes, però com a màxim estarà el 18 d'abril. Això per aprovar els pressupostos.

Tant Tejeria com Torrent arriben al final dels seus respectius mandats abans que es dissolguin les cambres. La basca, aquest mateix dimarts, per celebrar eleccions el pròxim 5 d'abril. La catalana, segons l'explicació de Torrent, algun dia a partir del 18 d'abril, quan Quim Torra decideixi. Tots dos han entrat, però, en context electoral i, en la recepció que han compartit al Parlament, només es trobava a faltar Miguel Santalices, el president del parlament gallec, que ha dedicat les últimes hores abans que s'anunciessin també eleccions a Galícia a defensar davant la premsa que encara hi havia "molta activitat" per fer. "Sempre pren les decisions encertades", afegia tot seguit per curar-se en salut en referència al president de la Xunta, Alberto Nuñez Feijóo.

El reconeixement de totes les víctimes

Però Santalices no era a Barcelona perquè la reunió entre Tejeria i Torrent no tenia res a veure amb les múltiples convocatòries d'eleccions anunciades en les tres comunitats històriques. Al Parlament s'hi defensava el procés de pau d'Euskadi amb una declaració en defensa de l'acostament dels presos d'ETA, el reconeixement per part dels terroristes del dany que han causat i l'assumpció que en el conflicte també hi ha víctimes de la violència de l'Estat. Un consens que inclou el PSC, però no el PP ni Cs. "¿El PSOE votaria a favor d'això al Congrés?", es preguntava dubitativa la presidenta de la cambra basca.

Tejeria ha arribat 20 minuts abans, acompanyada de la majoria dels representants de la seva mesa –hi faltava el socialista–. Tot apunta que serà la candidata del PNB a repetir en el càrrec, sempre que els jeltzales s'imposin amb claredat. Torrent, en canvi, només tenia al seu costat l'altre representant d'ERC a la mesa i es presentarà a les eleccions amb l'objectiu contrari: deixar de ser el president. Si Esquerra compleix els pronòstics i guanya els comicis, aquesta vacant quedarà reservada per a qui triï com a soci de govern.