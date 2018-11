Teodoro García Egea afirma que l'únic "pres polític d'Espanya és Pedro Sánchez"

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha afirmat aquest dissabte que l'únic "pres polític d'Espanya és Pedro Sánchez". Durant la cloenda de la 24 Unió Intermunicipal Popular, celebrada a Màlaga, el conservador ha assegurat: "Diuen que hi ha presos polítics a Espanya, i és cert, hi ha un pres polític; hi ha un senyor que està pres dels seus compromisos amb els independentistes, que és ostatge dels compromisos que va adquirir i que el van fer president, i aquest és Pedro Sánchez".

"Susana i Pedro Sánchez estan en el mateix vaixell, encara que de vegades ho amaguen intencionadament, dic això perquè a Susana Díaz només li falta posar-se un llaç groc. Susana Díaz està intentant ocultar la seva relació amb Pedro Sánchez però no ho està aconseguint", ha assenyalat aquest García, que ha criticat amb contundència l'actuació de l'actual govern espanyol socialista.

Com ara, la pujada d'impostos plantejada per Sánchez. Ha assenyalat que, pel que fa als productes digitals, "diuen que els Estats Units ho inventa, Xina ho còpia, Europa ho regula, i des que governa Pedro Sánchez, a Espanya se li posa un impost", pel que ha advocat per "acabar amb aquesta fama que ens estem guanyant de manera internacional" i ha criticat la pujada del tres per cent a les plataformes tecnològiques plantejada pel Govern.

"Quan un comerç minorista vulgui col·locar-se i comercialitzar el seu producte en una plataforma tecnològica el Govern li posarà un tres per cent més d'impostos, el consumidor pagarà un tres per cent més d'impostos si el compra a través d'internet", ha afirmat al respecte.

García ha defensat que "davant d'aquesta ignomínia que planteja Pedro Sánchez" el PP ha plantejat aquesta setmana "reclutar les millors caps d'aquest país" per afrontar a qualsevol crisi en matèria de ciberseguretat, incentius a la creació de continguts digitals o incentius fiscals "perquè les empreses es puguin modernitzar".

"Això és liderar el futur: no posar impostos als que creen ocupació i riquesa", ha apuntat García, i ha afegit que s'han de regular els drets de l'economia digital perquè tant el desenvolupador d'una aplicació com un repartidor "estiguin igual de protegits". Així mateix, ha assenyalat que aquests canvis tecnològics els ha de liderar el PP perquè els joves no surtin fora a buscar el seu futur i Espanya sigui una referència.

En aquest sentit, ha afirmat que des del PP "no permetrem que es perdi ni una bona idea", pel que ha detallat que han posat en marxa l'afiliació en línia i un nou carnet, perquè la comunicació amb ells sigui "bidireccional", que fins i tot" serveixi a un afiliat proper per donar la benvinguda a aquesta gran família ".

"No podem entendre el Govern d'Espanya sense pensar primer en el nostre partit", pel que ha demanat als alcaldes i dirigents del PP presents a l'acte "que ens ajudeu a que Espanya enlairament d'aquest letargia en què ens té sumit Pere Sánchez".