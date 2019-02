Torra demana a Sánchez que "assumeixi riscos" i manté les condicions del Govern per desbloquejar els comptes

Malgrat el trencament de negociacions entre la Moncloa i la Generalitat divendres, el president, Quim Torra, manté la mà estesa al diàleg i ha demanat al cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, que "assumeixi riscos" i reprengui la negociació amb el govern català.

"Si realment Sánchez és un home resistent, que ho demostri. Ell ja és un home que ha arriscat molt, nosaltres també estem arriscant. És un procés de diàleg molt complex, però nosaltres hi estem disposats", ha dit el president en una entrevista a 'El Punt Avui'.

Torra ha insistit que les condicions dels independentistes per aixecar el veto als pressupostos, que es sotmetran al debat a la totalitat al Congrés dimarts i dimecres, és que hi hagi una mesa de negociació entre partits catalans i espanyols, que s'acordi la figura del relator i que el PSOE accepti que JxCat i ERC puguin abordar l'autodeterminació.

El president també confia que el PSOE mantingui el diàleg encara que aquesta setmana, si es manté el desacord, els pressupostos caiguin al Congrés dels Diputats. "Seria trist", ha asseverat, que la política per resoldre el conflicte a Catalunya depengui dels comptes -ha afirmat Torra-.

Per al president, la manifestació que PP i Cs van convocar per aquest diumenge -que ha reunit 45.000 persones a Madrid- en contra de la seva política amb Catalunya, han provocat una "reculada" del PSOE en les negociacions. Així, ha atribuït "el canvi d'actitud" de la Moncloa al "terrible aixecament dialèctic" de PP, Cs i Vox.

En aquest sentit el cap de l'executiu català interpreta que "malauradament el PSOE es deixa arrossegar una altra vegada per la línia més dura". "Se li revolta una part del PSOE i comencen a cedir, torno a demanar-li valentia, coratge i assumir riscos", ha dit.

El govern espanyol diu que el plantejament del Govern "no és assumible"

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, en declaracions a TV3 recollides per l'ACN, ha demanat a la Generalitat que "no faci monòlegs" i ha considerat que "plantejar qüestions que se sap que per l'altra part són inassumibles [en al·lusió a l'autodeterminació] perquè estan fora de la llei no és apostar veritablement pel diàleg". La ministra ha considerat que davant d'aquest "entrebanc" cal "aturar-nos, pensar i reprendre el diàleg". Meritxell Batet va fer aquestes declaracions aquest dissabte al vespre des de Vielha, on va donar suport al candidat d'Unitat d'Aran a les eleccions al Consell General del mes de maig.

També el president espanyol, Pedro Sánchez, des de Santander, ha demanat als independentistes que aparquin l'autodeterminació. "La democràcia no és cara o creu. És convivència", ha afirmat.

Divendres, la Moncloa i la Generalitat van trencar negociacions divendres, ja que la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, va donar un ultimàtum als independentistes. A parer seu, el dret a l'autodeterminació ha de quedar aparcat.