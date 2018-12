Torra inicia demà diumenge el dejuni de 48 hores en solidaritat amb els presos en vaga de fam

El president de la Generalitat, Quim Torra, té previst iniciar demà diumenge un dejuni de 48 hores en solidaritat amb els presos polítics que fan vaga de fam, segons recull l'ACN. Des de dissabte passat en són quatre: van començar-la els diputats de JxCat Jordi Sànchez i Jordi Turull, i dos dies després s'hi van afegir Joaquim Forn i Josep Rull.

El cap de l'executiu català l'allargarà 48 hores, fins dimarts. Per donar el tret de sortida a la reivindicació, Torra participarà en el Dejuni de Sarrià que ha arrencat aquest divendres amb diverses persones 'dejunadores". D'altra banda, diumenge a la tarda també visitarà l'acció de Montserrat. Precisament, ara mateix l'agenda pública del president no preveu cap acte oficial per aquest dilluns.

Torra no va assistir dijous, 40è aniversari de la Constitució, a la tancada dels Caputxins de Sarrià en què diputats sobiranistes i les entitats es van aplegar per fer un dejuni de 24 hores i diverses activitats relacionades amb la lluita no violenta. Era de viatge oficial a Eslovènia, d'on tornarà en les pròximes hores després d'haver passat per Brussel·les per presentar-hi el Consell per la República.

En el seu discurs, aquest dissabte, ha reivindicat el paper dels presos en vaga de fam i ha assegurat que a Europa "no entenen" com pot passar això a l'estat espanyol.

Aquest diumenge Torra també afrontarà la reunió amb el conseller de l'Interior, Miquel Buch, arran de la crisi oberta amb els Mossos d'Esquadra per les càrregues de la policia a Girona i Terrassa dijous. Torra va demanar des d'Eslovènia que es prenguessin mesures immediates per evitar que es repetís la mateixa situació, la qual cosa ha posat en peu de guerra els agents que se senten qüestionats. Durant les manifestacions, els Mossos van carregar contra els manifestants independentistes que s'havien concentrat en contra de la trobada de militants de Vox per celebrar la Constitució. Es van produir enfrontaments que van acabar amb una quarantena de ferits i un detingut. Uns quants policies van necessitar assistència mèdica.