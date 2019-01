Torrent: "És un escàndol democràtic. Què vol dir que enviïn encaputxats a fer detencions aleatòries?

Quan es compleix un any des que va assumir el càrrec de president del Parlament, Roger Torrent ha advertit: "L'estat espanyol ha de saber que nosaltres no ens rendirem. No ens resignarem, no defallirem encara que per la via de les detencions i les repressions es vulgui perseguir una idea política absolutament legítima". Així s'ha pronunciat el republicà respecte a l'onada de detencions sense autorització judicial que va fer ahir la Policia Nacional a les comarques gironines.

El que va passar ahir és un "escàndol democràtic –ha dit Torrent, que ha denunciat–: Què vol dir que s'enviïn encaputxats a fer detencions aleatòries?" En aquest sentit, el president del Parlament ha afirmat que en un "estat de dret" és "impossible pensar" que els cossos policials actuïn d'aquesta manera. I ha recordat que, des del Govern, "reclamem moviments antirepressius" però, en canvi, "responen amb la detenció de dos alcaldes".



Aquest mateix dijous, la consellera de la Presidència, Elsa Artadi, i el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, es reuniran a Madrid amb la vicepresidenta de l'executiu espanyol, Carmen Calvo. La reunió serà la primera trobada entre els tres des de la visita de Pedro Sánchez a Barcelona, el passat mes de desembre. "Avui hi haurà una reunió bilateral. És una bona notícia que seguin a parlar", ha admès Torrent, tot i que ha demanat que es pugui parlar de tot, ja que, "si no, només és cosmètica i retòrica que no servirà per a res".

Relació amb l'executiu espanyol

"Volem una taula de diàleg on es parli de referèndum, no només de negociació de pressupostos", ha exigit des del plató d''Els Matins de TV3'. En aquesta línia, el president de la cambra catalana ha insistit en la voluntat dels republicans de "garantir l'estabilitat política a Madrid", en al·lusió al suport de l'independentisme als pressupostos, sempre que "es compleixin els moviments". Ara per ara, des d'Esquerra Republicana (ERC) estan "més a prop d'una esmena a la totalitat."



D'aquesta manera, Torrent ha explicat no hi ha "un context de normalitat" per poder parlar exclusivament de números. "Avui nosaltres no parlarem de partides, parlarem de polítiques –ha indicat–. Vam votar acríticament la moció de censura per treure el partit més corrupte d'Europa de les institucions espanyoles, i ho tornaríem a fer", ha manifestat. Però ha avisat: "Això no significa que donem un xec en blanc al Partit Socialista".

Investir Carles Puigdemont

L'objectiu de la legislatura és "preservar els drets de tots els diputats i diputades", ha expressat el president del Parlament, "defensar el Parlament de les ingerències de l'Estat". En aquest sentit, Torrent ha mantingut que, des que es va investir Quim Torra president, "no hem parat", en resposta a les diverses crítiques que s'han llançat contra l'executiu català de tenir tancat el Parlament. "Quantes investidures vam haver de fer fins tenir un govern efectiu? Quatre", ha destacat.



Després de 365 dies al capdavant de la màxima institució catalana, Torrent ha reconegut que el moment més difícil el va viure durant el debat d'investidura de l'exconseller Jordi Turull. "És dur des d'un punt de vista institucional, però també humà", ha confessat.

Sobre una possible investidura de l'expresident Carles Puigdemont, el republicà ha afirmat que hi ha grups parlamentaris que volen treballar la reforma del reglament en aquesta clau i que, si s'aconsegueix, "serà el primer" a sol·licitar la investidura. En qualsevol cas, cal que "sigui efectiu i que es pugui governar". Així mateix, i responent a la reflexió del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, sobre la necessitat de trobar nous lideratges, Torrent s'ha mostrat clar: "Ara no sobra cap veu; la de l'exili, la de la presó i la dels que estem al capdavant de les institucions".

Front judicial

"Si hem de confiar en el Tribunal Suprem a aquestes alçades, seríem uns ingenus", ha exposat Torrent en relació a l'encara inexistent resposta del tribunal sobre la compareixença de Puigdemont a la comissió d'investigació pel 155 de dimarts vinent.



Pel que fa al judici contra els presos polítics, que començarà en les pròximes setmanes, el president del Parlament ha garantit que l'activitat parlamentària "no quedarà afectada per les mobilitzacions", tot i que no podran "evitar mostrar" que el context no és normal. "Haurem de ser actius en la denúncia del judici de la vergonya", ha matisat.



En cas d'una eventual sentència condemnatòria per als 12 líders independentistes, Torrent creu que "caldrà donar una resposta a l'altura del moment històric" que, ha sostingut, "ha d'agrupar el 80% de la ciutadania". "Hem de canalitzar la legítima indignació de la ciutadania a través d'una imatge que s'acosti a l'esperit del 3 d'octubre", ha conclòs.