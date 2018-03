Torrent insta a bastir un front democràtic ampli contra la repressió

En un discurs solemne a l'auditori del Parlament després de la segona sessió del debat d'investidura, el president del Parlament, Roger Torrent, ha instat a formar des d’ara mateix un front comú en la defensa de la democràcia i els drets fonamentals a tots els grups i entitats compromeses amb els drets civils i polítics com a resposta als darrers empresonaments dictats pel Tribunal Suprem.

"El que vam patir ahir és un atac al cor de la democràcia i això ens interpel·la a tots", ha denunciat Torrent, que s'ha mostrat molt dur amb els darrers empresonaments i la impossibilitat d'escollir un nou president de la Generalitat. "Ja n' hi ha prou. Han suspès la democràcia i només la podrem recuperar des de la unitat de tots els demòcrates", ha anotat Torrent. Per aquest motiu, ha instat a bastir un front democràtic que acabi amb els empresonaments i la repressió: "Ens comprometem a no descansar fins que sigueu a casa", ha afirmat en referència als presos i exiliats enmig d'una gran ovació i crits de "llibertat presos polítics". "Us volem a casa i ho aconseguirem", ha afegit.

"Davant la gravetat de la situació i d'una involució democràtica sense precedents perquè ahir es va produir un nou salt empresonant gent per les seves idees polítiques que té com a únic objectiu acabar amb a llibertat", Torrent ha fet una crida a la unitat política per impulsar un front comú contra la via judicial imposada per l'estat. Una crida que ha circumscrit també a la societat espanyola. "Això no és un embat de banderes, sinó de valors democràtics", ha assenyalat Torrent, que ha reclamat posar la política en el centre del debat.

"Aquest país sempre tira endavant i vull transmetre un missatge d'esperança perquè si ens mantenim ferms no només posarem fi a les imposicions i a la repressió, sinó construirem un país més lliure i més just", ha recordat el president de la cambra catalana. "Avui més que mai visca la democràcia i visca Catalunya", ha sentenciat Torrent en un discurs que ha fet al costat dels darrers presidents del Parlament i dels líders sobiranistes i que s'ha acabat amb el cant dels Segadors.