Treballadors públics criden a fer "fora els okupes" de la Generalitat

Centenars de treballadors públics s'han trobat aquesta a la tarda a la plaça Sant Jaume per demanar la llibertat dels presos polítics i contra la intervenció de l’Estat a l’administració catalana. "Fora okupes de les conselleries", cridaven els funcionaris, que portaven pancartes contra l’article 155. "Volem el nostre Govern a casa", resava la pancarta que ha encapçalat la manifestació, il·luminada pel Betlem de Nadal, que ja llueix a la plaça. Aquestes han estat les vistes des del Palau de la Generalitat durant la tarda.

Des del passat 20 de setembre, arran dels escorcolls de la Guàrdia Civil a diverses conselleries contra l’1-O, els treballadors de l’administració han constituït assemblees a cada departament per combatre l’aplicació del 155. Avui s'han presentat conjuntament amb un manifest en què han assegurat que només reconeixen "l’autoritat del president de la Generalitat i el govern de les nostres institucions, perquè emana del Parlament escollit democràticament".

Durant la concentració, el periodista de l’ARA, Antoni Bassas, ha llegit una carta del president, Carles Puigdemont, dirigida als funcionaris. "Atacant les institucions", deia la missiva, "ataquen el que hem construït col·lectivament durant molts anys per fer un país més just. Els adversaris d'aquesta idea de país i d'administració volen aconseguir -amb el 155- el que no han aconseguit a les urnes".

En el manifest, els treballadors públics han insistit que treballaran "per a tota la ciutadania", sigui quin sigui "el seu pensament", i per tant han "garantit" el bon funcionament de l’administració. Amb tot, però, tant la portaveu de la Intersindical-CSC, Roser Palol, com el de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Josep Antolí, han fet una crida als treballadors a "no col·laborar" amb el 155. "Pacíficament, fem-los saber que no són benvinguts als nostres llocs de treball", ha demanar Antolí. Els propers dies, Servidors publicarà un índex de "greuges" que recollirà quins estan essent els efectes de l’aplicació de l’article 155 a la Generalitat, recollits pels propis funcionaris, tal com va recordar el representant de l’organització, Lluís Dalmau.e