VOX es querella contra l'alcaldessa de Girona pel canvi de nom de plaça Constitució a U d'octubre del 2017

El partit VOX ha presentat aquest dijous al matí una querella als jutjats de Girona contra l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, pel canvi de nom de la plaça Constitució pel d'U d'Octubre del 2017. Segons VOX, afavorint el nou nomenclàtor Madrenas podria haver incorregut en delictes d'incitació a l'odi, ultratge a Espanya, contra l'honor, malversació de fons públics i desobediència al Tribunal Constitucional. Justifiquen tota aquesta llista de delictes amb el canvi de nom i la placa de la nova plaça en què es qualifica l'actuació de les forces de seguretat de l'Estat durant el referèndum com una "brutal agressió". Dins de la querella també hi inclouen la festa que es va fer per celebrar el canvi de nom, que qualifiquen com un "acte reivindicatiu" pagat amb fons públics.

El vicesecretari jurídic de VOX, Pedro Fernández, ha assegurat que amb aquesta querella el partit "no permetrà la impunitat" de cap de les manifestacions a favor del "cop d'estat de l'1 d'octubre". Fernández també ha afirmat que la seva formació no tolerarà "la humiliació" als cossos de seguretat espanyols que van actuar durant les votacions de l'1 d'octubre que s'ha fet amb el text de la placa de la nova plaça gironina.