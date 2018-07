Vox denuncia la Generalitat per l'ús d'un cens "il·legal" per l'1-O

VOX, que exerceix com a acusació popular en el Tribunal Suprem, ha denunciat la Generalitat per l'ús d'un "cens electoral il·legal" pel referèndum de l'1 d'octubre. Segons han apuntat a un comunicat, Vox ha tingut coneixement d'un informe policial remès al Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, que conclou que per al referèndum es va utilitzar un cens universal de votants "burlant els requisits marcats per la normativa de protecció de dades".

VOX ha presentat aquest matí davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades una denúncia contra la Generalitat "per haver comès possibles infraccions de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, concretament als quals es refereixen els articles 44.3. b, 44.3.d, 44.4.by l'article 46".