L'alcaldessa inhabilitada de Berga es tornarà a presentar a les eleccions municipals

Montse Venturós vol tornar a dirigir l'Ajuntament de Berga. L'alcaldessa, que exercia el càrrec "simbòlicament" des de la sentència que la va condemnar a sis mesos d'inhabilitació per no haver despenjat l'estelada del balcó durant dos comicis electorals, ho ha anunciat aquest divendres. Així, encapçalarà novament la llista de la CUP a les properes eleccions municipals.

La seva inhabilitació s'acabarà l'1 d'abril, de manera que no li impedirà fer campanya. L'alcaldable assegura que la situació que viu Catalunya, amb els líders independentistes empresonats, ha sigut una de les raons principals que l'han empesa a voler repetir.

El jutjat penal número 2 de Manresa va dictaminar que Venturós va cometre un delicte de desobediència pel fet de no despenjar l'estelada durant dues eleccions el 2015, malgrat els requeriments de la Junta Electoral. Precisament, tant Ciutadans com el PP han iniciat avui accions contra el president Quim Torra perquè no ha despenjat els llaços i pancartes en suport als presos polítics de la façana del Palau de la Generalitat.

Segons la jutge que va condemnar Venturós, l'alcaldessa va tenir "coneixement immediat" de la decisió de la Junta, va "entendre" el que es manava i tot i així va decidir desobeir. Tot i que la seva defensa va al·legar que si retirava l'estelada hauria incomplert el mandat del ple del 2012, en què es va acordar col·locar-la, la sentència va establir que en períodes de campanya electoral els mandats de la JEC estan per sobre.