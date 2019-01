En marxa el congrés fundacional de la Crida: 4.200 inscrits han d'escollir avui la direcció

La Crida Nacional per la República, impulsada per l'expresident Carles Puigdemont, neix aquest dissabte, després del tret de sortida el 27 d'octubre a Manresa, amb el reclam de la unitat independentista i amb el repte de no generar més fragmentació davant les reticències del PDECat a sumar-s'hi i el rebuig d'ERC i la CUP al projecte. Uns 4.200 inscrits, fundadors de la nova organització política, escolliran la direcció de la nova entitat -inscrita en el registre de partits i d'associacions- i ratificaran els nous estatuts i el rumb polític amb l'objectiu de la independència. Es presenten dues llistes: una liderada per Jordi Sànchez, exlíder de l'ANC i diputat de JxCat, i Toni Morral, exalcalde de Cerdanyola per ICV i diputat de JxCat; i una altra per l'exregidor de CiU Jordi Ferrès i l'escriptor Oriol Izquierdo -promoguda per l'exdirector de l'Administració Pública de Catalunya Agustí Colomines, que malgrat haver participat en l'impuls de l'entitat no serà a la direcció-.

El congrés fundacional s'iniciarà amb la constitució de la mesa que, si és ratificada pels fundadors, estarà presidida pel diputat de JxCat Eduard Pujol, Montse Rosell, Lluís de Carreras, Laia Flotats, Anna Tarrés, Meritxell Budó, Marc Guerrero, Magda Oranich i Héctor López Bofill. Posteriorment es presentaran els estatuts; després hi haurà una exposició de les dues llistes; i finalment s'explicarà la ponència política. Les votacions dels s'allargaran unes tres hores i no serà fins ja entrada la tarda que s'anunciaran els resultats. L'acte clourà amb les intervencions dels impulsors: Puigdemont, Sànchez i l'actual president de la Generalitat, Jordi Sànchez.

540x306 Els assistents al congrés fundacional de la Crida, dins de l'auditori del CCIB a Barcelona / NÚRIA ORRIOLS Els assistents al congrés fundacional de la Crida, dins de l'auditori del CCIB a Barcelona / NÚRIA ORRIOLS

La llista de Sànchez i els equilibris interns

A Sànchez,i Morral els acompanyarà la consellera Elsa Artadi, que també s'havia valorat com a secretaria general però que finalment assumirà la representació de la Crida a escala institucional. Hi haurà divuit membres més, amb procedències ideològiques diverses i que també evidencien els equilibris entre les famílies del PDECat i els diferents espais ideològics de la Crida. La meitat són càrrecs institucionals o diputats i la resta -tal com marquen els estatuts- no tenen responsabilitats en cap altra organització. Es tracta del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, pròxim a Josep Rull, que a primera hora ha fet un tuit de suport a l'acte; o el secretari d’Administracions Locals, Miquel Àngel Escobar, de l’entorn de Jordi Turull. També són membres del PDECat que aspiren a la direcció de la Crida el portaveu de JxCat Albert Batet o Montse Morante, actual membre de la direcció del partit. També hi ha la consellera de Cultura Laura Borràs, de l'entorn de Torra, la diputada de JxCat Gemma Geis i els exsocialistes Marina Geli i Ferran Mascarell.

Demà no podrem ser-hi físicament, però hi serem ben presents.

Perquè som gent de la Crida. Units per fer un país més lliure i més just, per fer un país millor! https://t.co/3nExiqQ3BS… — Josep Rull i Andreu 🎗 (@joseprull) 25 de enero de 2019

Sànchez també ha incorporat perfils d'ERC: és el cas de l'alcalde de Montblanc, Pep Andreu, i l'exdiputada per Lleida Àngels Cabasés. Hi són presents també persones procedents de l’ANC i independents: els exmembres de l'entitat en l'època de Sànchez de president Marcel Padrós, Jordi Pairó, Assumpció Castellví i Irene Negre, i els advocats Maria do Carmo i Quim Jubert, a més de la periodista Pilar Calvo i l’enginyer Josep Ferrer.

L'encaix amb el PDECat, pendent

La fundació de la Crida arriba amb reticències del PDECat (la meitat de la direcció del partit marca distàncies per evitar la seva dilució en el nou espai) i sense una relació clara. Malgrat que la Crida està inscrita al registre de partits i té vocació de presentar-se a les eleccions, els impulsors insisteixen que neix com una "associació". Una manera de no generar més tensió amb els sectors del PDECat que reclamen al president, David Bonvehí, que expulsin tots aquells que es facin membres de la Crida, ja que el PDECat, d'entrada, no permet la doble militància.

La vicepresidenta del PDECat, Míriam Nogueras, és fundadora de la Crida i assistirà al congrés constituent juntament amb altres membres del partit que donen suport al projecte -sobretot alts càrrecs del Palau de la Generalitat-. D'altra banda, Bonvehí, només assistirà a la clausura. Hi seran absents bona part de l'executiva del PDECat, així com l'expresident Artur Mas, l'excoordinadora general de partit Marta Pascal o diputats al Congrés més reticents a la Crida com Carles Campuzano, Ferran Bel o Jordi Xuclà.

Tal com va explicar l'ARA, doncs, la nova organització començarà operant com a associació. És a dir, la nova direcció i l’assemblea seran òrgans de l’associació i el partit només s’activarà si es decideix que han de concórrer en unes eleccions. Fins llavors la branca política de la Crida, el partit, estarà en hibernació. Fonts del nou espai afirmen que no es plantegen participar en les eleccions municipals. El dubte, però, són les eleccions europees. Aquesta és una qüestió que haurà de decidir la direcció i l'assemblea després d'aquest congrés constituent -avui no es prendrà una decisió-, malgrat que sí que aquest diumenge es farà una crida a l'independentisme a concórrer en una candidatura conjunta a Barcelona i als comicis de la Unió Europea.

El mateix Puigdemont va assegurar que després del dia 26 faria una proposta per a les eleccions europees, on s'han ofert de candidats els exconsellers Jordi Turull i Josep Rull. En cas que la Crida no optés per presentar-se en les eleccions del 26 de maig, podria buscar una fórmula per donar suport a les candidatures -Artadi i Mascarell probablement concorreran amb Joaquim Forn a la capital catalana- i reservar-se per a les properes eleccions al Parlament.

La possibilitat d'un trencament

El PDECat, en el seu congrés del passat juliol, va aprovar sumar-se a la Crida. La relació que hi ha de tenir ha de ser proposada per una comissió delegada formada pels exconsellers a la presó i a l'exili, a més de president del partit, David Bonvehí, i la vicepresidenta, Míriam Nogueras -una de les cares que més suport donen a Puigdemont dins la formació-. Malgrat que aquesta comissió s'ha reunit cada dilluns, també amb Sànchez, a hores d'ara no hi ha un acord per sotmetre a votació de la militància del PDECat.

Tot i que al divisió del partit és evident en l'executiva, el dubte és què farà la militància i els quadres territorials si es troba en la dicotomia d'haver de triar entre les dues organitzacions polítiques. Un dels dirigents del PDECat consultats, amb ascendència al món municipal, afirma que el gruix de partit demana calma i arribar a un acord. "Hem de ser capaços de sumar i conviure en el mateix espai", conclou.