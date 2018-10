El president de Flandes qualifica d'“hostil” la retirada de l’estatus diplomàtic al delegat del govern flamenc

El president de la regió de Flandes, Geert Bourgeois, ha lamentat la decisió del ministre d’Afers Exteriors espanyol, Josep Borrell, de retirar al delegat del govern flamenc, André Hebbelinck, les credencials diplomàtiques, i qualifica l’acte de “hostil” i “inèdit a la història de la Unió Europea”. El polític flamenc ha avançat també en una entrevista a la ràdio pública de la regió que demanarà trobar-se amb la nova ambaixadora espanyola, Beatriz Larrotcha, amb l’objectiu que Madrid es repensi la decisió.

“No s’ha produït mai en la història de la Unió Europea […] és un acte hostil”, ha insistit Bourgeois, que també ha indicat que encara no ha rebut cap notificació oficial del govern espanyol.

Borrell va anunciar ahir personalment al delegat de Flandes a Espanya que li retirava les credencials diplomàtiques després que el president del Parlament flamenc, Jan Peumans, lamentés en una carta i en un acte la setmana passada que l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell estigui a la presó, igual que la resta de presos polítics independentistes, i considerés que arran d'aquests fets Espanya era "incapaç de complir les condicions per formar part d'una Europa democràtica”.

De fet, Peumans també ha reaccionat aquest matí a la ràdio pública flamenca i ha insistit que és lliure de defensar les seves opinions. “Ningú m’ha marcat cap línia oficial fins ara, i Espanya tampoc ho ha de fer; vivim en una democràcia [a Bèlgica] i dic al meu país el què hauria de dir”, ha insistit, i ha afegit que a Espanya “hi ha polítics que per defensar les seves opinions estan empresonats, i això no passa en un estat de dret”.

El ministre Josep Borrell ha reiterat a l'ambaixador belga el malestar de les autoritats espanyoles per aquestes afirmacions i ha comunicat a l'ambaixador d'aquest país que d'acord amb l'article 9 del Conveni de Viena de relacions diplomàtiques, de 18 d'abril de 1961, del qual Espanya i Bèlgica formen part, li retira l'estatus diplomàtic a Hebbelinck, que pot continuar prestant serveis com a personal de la missió però sense estatus diplomàtic. Es tracta de la tercera vegada en aquestes últimes setmanes que el representant de la diplomàcia belga és convocat per Exteriors.

El ministre ha informat, igualment, que el ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació no acreditarà en endavant com a personal diplomàtic de l'ambaixada de Bèlgica cap persona que ocupi la funció de delegat o representant de la regió de Flandes a Espanya.

Aquest nou episodi de tensió coincideix amb el fet que aquest dimarts el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el primer ministre belga, Charles Michel, coincidiran en la reunió de líders europeus que se celebra a Brussel·les. Amb tot, el govern federal ja es va desmarcar ahir dels fets, i assegura que és “un problema entre Flandes i Espanya” i que l’estat espanyol és “lliure” de decidir a qui retira les credencials diplomàtiques.