"Tots som iguals davant la llei": Cs i PP aplaudeixen la resolució de Llarena

El número 2 de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha fet una compareixença als mitjans en què ha valorat la resolució de Llarena, que ha tornat a enviar a la presó Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa i Carme Forcadell. "Els actes dels processats van ser d'extrema gravetat i tots som iguals davant la llei, també els polítics", ha sentenciat. Acusa els independentistes d'haver fet el ple d'investidura de Turull amb "nocturnitat" i per "interferir" en l'acció de la justícia. Per la seva banda, la líder del partit, Inés Arrimadas, ha anunciat que demà presentarà una sol·licitud de desconvocatòria del ple d'investidura al Parlament a través de Twitter. Cs urgeix al president de la cambra catalana, Roger Torrent, proposi un candidat sense càrregues judicials.

En el mateix sentit, el líder del PP, Xavier García Albiol, ha enviat una carta Torrent per demanar-li que desconvoqui el ple d'investidura "per dignitat" i perquè el candidat, Jordi Turull, no hi podrà assistir. Albiol ha demanat a Torrent, en la missiva, que no permeti "espectacles ni xous" mantenint el ple, a càrrec de polítics "irresponsables". Després que Turull reclamés a Torrent que mantingui la sessió de demà a les 11:30 "per dignitat", Albiol ha replicat que "la dignitat és complir amb la legalitat" i fer les coses amb "serietat" i sense posar les institucions "al peu dels cavalls com fan els independentistes".

El PSC considera "desproporcionada" la decisió del jutge

Per la seva banda, el PSC ha tornat a considerar "desproporcionades" les mesures cautelars imposades aquest divendres pel jutge, però ha remarcat que cal "acatar" les decisions judicials. En un comunicat assenyala que, "certament, el fet que algunes de les persones encausades hagin defugit l’acció de la justícia pot explicar la decisió judicial que hem conegut avui".

En el comunicat difós, els socialistes també anuncien que han demanat a Roger Torrent que suspengui el ple d'aquest dissabte, on havia de tenir lloc el segon debat d'investidura de Jordi Turull, ara empresonat. "Des de l’inici de la present legislatura hem afirmat la conveniència de no atorgar responsabilitats de govern a persones afectades per processos judicials en curs, i ens hem oposat a qualsevol procés d’investidura que no comptés amb la presència del candidat o candidata", afegeixen.

"En un moment especialment difícil per a les nostres institucions d’autogovern cridem a la calma i la serenor ciutadanes que han de permetre un esforç de consens al qual han de sentir-se cridades totes les forces polítiques democràtiques", conclou l'escrit.