Rufián: "Tant de bo a Rivera li molestés tant una placa franquista com un llaç groc"

Després que els dirigents de Cs Albert Rivera i Inés Arrimadas hagin retirat llaços grocs aquest matí a Alella, el diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián ha lamentat que no els molesti "tant una placa franquista com un llaç groc". "Els llaços són un reflex de la gent reaccionària sobre la gent que per fer un referèndum ha d'estar sense els seus fills a la presó", ha reivindicat Rufián aquest dimecres, després de la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre immigració.

Preguntat sobre l'agressió a la dona a Barcelona per retirar llaços grocs, el diputat d'ERC ha apuntat que condemna "qualsevol agressió, però que és una 'fake news' i tothom ho sap". "És perillós: com deia Berlusconi, la veritat no canvia res", ha denunciat Rufián, que ha assegurat que la seva opinió sobre el cas "és indiferent". En aquest sentit, ha apuntat que "tant de bo es parlés tant de Jordi Borràs com d'aquesta pobra dona que va ser agredida".

Pel que fa a les brigades que han retirat llaços grocs a les comarques gironines aquesta nit, Rufián ha ironitzat assegurant que "és més divertit 'The walking dead'".